لبنان يدرس مقترحا أميركيا لوقف النار بين حزب الله وإسرائيل

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يدرس لبنان مقترحا أميركيا للتوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، بينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية الجمعة أنها “مستعدة” للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.

ومنذ أواخر أيلول/سبتمبر، كثّفت إسرائيل ضرباتها الجوية وبدأت عمليات برية في لبنان، بعد نحو عام من تبادل القصف عبر الحدود مع حزب الله الذي فتح جبهة إسناد لحماس في غزة.

وقال مسؤول لبناني لوكالة فرانس برس رافضا كشف اسمه إنّ السفيرة الأميركية ليزا جونسون التقت رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري، مضيفا أنّها عرضت “مقترحا أميركيا من 13 نقطة”.

ولم يقدم المسؤول تفاصيل عن المقترح، غير أنّه أوضح أنّه “في حال تم الاتفاق على وقف لإطلاق النار، فإنّ الولايات المتحدة وفرنسا ستعلنان ذلك في بيان”، مضيفا أنّه “سيكون هناك وقف لإطلاق النار لمدة 60 يوما وسيبدأ لبنان بنشر الجيش على الحدود”.

– 3440 قتيلا –

واستهدفت سلسلة غارات إسرائيلية جديدة الجمعة الضاحية الجنوبية لبيروت كما أفادت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية، فيما أدت ضربة الى انهيار مبنى من عدة طوابق في حي يشهد حركة كثيفة في العاصمة اللبنانية.

وجاءت هذه الضربات بعد صدور دعوات إخلاء شملت أحياء الغبيري وبرج البراجنة نشرها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي ارفقت بخرائط.

ومنذ بدء تبادل القصف بين حزب الله وإسرائيل في تشرين الأول/أكتوبر 2023، قُتل أكثر من 3440 شخصا في لبنان، وفق وزارة الصحة اللبنانية.

وتؤكد إسرائيل عزمها على إبعاد حزب الله من المناطق المحاذية لها في جنوب لبنان للسماح لحوالى 60 ألف نازح بالعودة إلى منازلهم في شمال الدولة العبرية.

غير أن التنظيم الموالي لايران يواصل إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة نحو إسرائيل التي تعلن اعتراض عدد كبير منها، بينما تواصل شنّ غارات مكثفة في مناطق عدة.

وصعّدت إسرائيل من هجماتها على سوريا في الفترة الأخيرة، بما في ذلك على مناطق قريبة من الحدود مع لبنان.

واستهدفت غارة إسرائيلية الجمعة منطقة المزة في دمشق، على ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) للمرة الثانية خلال يومين.

وكانت غارات إسرائيلية استهدفت الخميس حي المزة في غرب دمشق وقدسيا في ريف العاصمة السورية.

من جانبه، أكد متحدث باسم الأمم المتحدة أن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيار لاكروا جدد خلال لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين الجمعة “الدعوة إلى دعم مركزية القرار 1701”.

وينصّ القرار الدولي 1701 على انسحاب إسرائيل الكامل من لبنان، وتعزيز انتشار قوة الامم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل) وحصر الوجود العسكري في المنطقة الحدودية بالجيش اللبناني والقوة الدولية.

– حماس “مستعدة” –

وأعلنت حماس في وقت سابق الجمعة أنها “مستعدة” للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة داعية الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب “للضغط” على إسرائيل

يأتي هذا بعد نحو أسبوع على إعلان قطر تعليق وساطتها بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ما أضعف الآمال المتدنية أساسا بشأن تحريك المباحثات الهادفة لإنهاء الحرب المتواصلة منذ أكثر من عام في القطاع الفلسطيني.

وقال باسم نعيم العضو في المكتب السياسي للحركة إن “حماس مستعدة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة في حال قُدم عرض يقضي بوقف اطلاق النار على ان تلتزم به دولة الاحتلال”، داعيا “الإدارة الأميركية وترامب للضغط على الحكومة الاسرائيلية لوقف العدوان والحرب على غزة والمنطقة وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني”.

واضاف “نحن في حماس لم نتلقَّ أي اقتراح جديد وسندرس بايجابية أي عرض يقدم لنا”.

واوضح أن “حماس أبلغت الوسطاء أننا مع أي اقتراح أو عرض يتم تقديمه لنا يحقق وقفا نهائيا لاطلاق النار والانسحاب العسكري من قطاع غزة مع تمكين عودة النازحين، وصفقة جادة لتبادل الاسرى وادخال المساعدات الانسانية والإغاثية وإعادة الاعمار”.

وتعهد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إنهاء الحروب في الشرق الأوسط.

خلال هجوم حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، خطف 251 شخصا داخل الدولة العبرية واقتيدوا إلى قطاع غزة. ولا يزال 97 منهم محتجزين في القطاع من بينهم 34 أعلن الجيش الإسرائيلي مقتلهم.

ومنذ الهدنة الوحيدة التي أبرمت نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2023 وسمحت بالافراج عن مئة رهينة، لم تفض المفاوضات إلى أي نتيجة ما دفع قطر إحدى دول الوساطة إلى اعلان تعليق وساطتها بين إسرائيل وحماس.

وأسفرت الحملة العنيفة التي يشنها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة ردا على هجوم حماس عن مقتل 43764 شخصا غالبيتهم من المدنيين بحسب وزارة الصحة التابعة لحماس.

وبثّت حركة الجهاد الإسلامي صباح الجمعة مقطعا مصوّرا جديدا للرهينة الإسرائيلي ساشا تروبانوف المحتجز في غزة منذ هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 بعد بث أول تسجيل له في وقت سابق هذا الأسبوع.

وناشد تروبانوف الذي تعرّف عليه أقاربه في أول تسجيل نشر الأربعاء، في الفيديو الجديد أرييه درعي زعيم حزب شاس اليهودي المتطرف العضو في الائتلاف الحاكم في إسرائيل، مساعدته وغيره من الرهائن المحتجزين في غزة.

وفي دير البلح بوسط القطاع، دمرت غارة إسرائيلية منزل محمد بركة.

وقال بركة لفرانس برس “استيقظت عند الساعة 2:30 فجرا مع الغارة. ووجدت الركام والزجاج (..) ووجدت حريقا في البيت”.

وأضاف “أسفر القصف عن ثلاثة شهداء و15 جريحا”.

كذلك، نقل مكتب الشؤون الانسانية في الامم المتحدة (اوتشا) ان “العديد من الفلسطينيين النازحين قتلوا في هجمات على منطقة المواصي” بجنوب قطاع غزة.

والجمعة، اتهمت 29 منظمة غير حكومية في تقرير مشترك الجيش الإسرائيلي بتشجيع نهب المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، من خلال مهاجمة قوات الشرطة الفلسطينية التي تحاول مكافحته.

وجاء في تقرير المنظمات وبينها “أطباء العالم” و”أوكسفام” والمجلس النروجي للاجئين أن “النهب مشكلة متكررة، نتيجة استهداف إسرائيل ما تبقى من قوات الشرطة في غزة، ونقص السلع الأساسية، وانعدام الطرق وإغلاق معظم نقاط العبور، ويأس السكان الذي يؤدي إلى هذه الظروف الكارثية”.

بورز-شي/ب ق