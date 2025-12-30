The Swiss voice in the world since 1935
لجنة تأمين فعاليات دبي تؤكد جاهزيتها لاحتفالات رأس السنة 2026

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أكّد مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات رئيس لجنة تأمين الفعاليات بدبي اللواء سيف المزروعي جاهزية الإمارة لاحتفالات رأس السنة 2026، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الثلاثاء.

وأثني المزروعي على جهود أعضاء لجنة تأمين الفعاليات المكونة من 55 جهة حكومية وشبه حكومية وخاصة، تعمل جنباً إلى جنب من أجل إسعاد أفراد المجتمع وتعزيز الأمن والأمان، وتقديم كافة الخدمات والدعم اللوجستي للمُحتفلين.

وأكد المزروعي أن “احتفالية رأس السنة تعد من أهم الفعاليات التي تنظمها إمارة دبي، وتحظى باهتمام عالمي للإعلان عن بدء عام جديد، وسط حضور مئات الآلاف وملايين المشاهدين عبر مختلف وسائل الإعلام”، مشيراً إلى “أهمية تضافر الجهود بما يعكس الصورة المُشرفة لدولة الإمارات عامة ودبي خاصة في تنظيم أهم وأكبر الفعاليات العالمية على أعلى المستويات”.

هت/دص

