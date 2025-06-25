لجنة معنيّة باللقاحات عيّنها روبرت كينيدي جونيور تبدأ الأربعاء مراجعة ممارسات تطعيم سائدة

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ستقوم لجنة استشارية من الخبراء عيّنها وزير الصحة الأميركي روبرت كينيدي جونيور المشكّك بجدوى اللّقاحات، بمراجعة لممارسات تطعيم سائدة منذ فترة طويلة اعتبارا من الأربعاء، ما يثير مخاوف من انتشار نظريات لا أساس علميا لها.

واللجنة الاستشارية المعنية بممارسات التلقيح، هي هيئة رئيسية تقدم المشورة للمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي) التي تعد وكالة الصحة الأساسية في البلاد.

وكان كينيدي جونيور أقال مطلع الشهر الجاري جميع الخبراء السبعة عشر الأعضاء في اللّجنة بدعوى “تضارب المصالح”، وأعلن تعيين ثمانية مكانهم من بينهم العالم روبرت مالون، المعروف بنشر معلومات كاذبة خلال جائحة كوفيد-19.

ومن المقرر أن يجتمع هؤلاء للمرة الأولى الأربعاء، ومن المتوقع أن يناقشوا، من بين أمور أخرى، اللقاحات التي تحتوي على مادة الثيومرسال.

– زئبق –

وسُحبت الثيومرسال، وهي مادة حافظة تحتوي على الزئبق وغالبا ما كانت تستخدم في اللقاحات، عام 1999 بسبب مخاوف صحية، لكنها ما زالت موجودة في بعض لقاحات الإنفلونزا.

ورغم عدم إثبات خطورتها عند تناول جرعات منخفضة منها، ستُناقش لين ريدوود، الممرضة والرئيسة السابقة لمنظمة “تشلدرنز هلث ديفنس” التي شارك في تأسيسها روبرت كينيدي جونيور، في الاجتماع الأربعاء، استخدامها. وهي تُعزي إصابة ابنها بالتوحد إلى اللقاحات، وهي صلة لم يتم إثباتها.

وقال بول أوفيت، خبير اللقاحات في مستشفى الأطفال في فيلادلفيا لوكالة فرانس برس “أثبتت دراسات متعددة أن مادة الإيثيل الزئبقي (الموجودة في الثيومرسال) في هذه اللقاحات لم تساهم أبدا بشكل كبير في الكمية الكبيرة من الزئبق التي نتعرض لها خلال حياتنا”.

من جهتها، ستؤكد مراكز “سي دي سي” التي تشرف على الاجتماع، أن مادة الثيومرسال آمنة وليس لها تأثير على النمو العصبي.

– الحصبة –

كذلك، ستراجع اللجنة لقاحات الأطفال ضد الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية وجدري الماء.

وفي الولايات المتحدة، يمكن للأهالي اختيار لقاح مركب ضد تلك الأمراض الأربعة أو لقاحين منفصلين: واحد للأمراض الثلاثة الأولى وواحد مخصص لجدري الماء.

ورغم أن اللقاح المركب لا يتطلب جرعة إضافية، فهو يحمل أخطارا أعلى بقليل للإصابة بنوبات حموية، وهو أحد الآثار الجانبية النادرة وغير الضارة عموما.

ويوصى بإعطاء الأطفال الرضّع جرعتين منفصلتين، ما يترك الخبراء يتساءلون عن جدوى مناقشة هذه المسألة الأربعاء.

من جهة أخرى لا يبدو أن اللجنة ترغب في مراجعة إيجابيات اللقاحات ضد الحصبة التي أدت إلى تجنيب الملايين دخول المستشفيات.

وحاليا، تشهد الولايات المتحدة التي أعلنت القضاء على الحصبة في العام 2000، أسوأ تفش للمرض منذ عقود، مع تسجيل أكثر من 1200 إصابة وثلاث وفيات مؤكدة.

وقالت سيرا مدد، عالمة الأوبئة في مؤسسة مدينة نيويورك للصحة والمستشفيات، إن المناقشات حول “اللقاحات الأساسية ضد الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية وجدري الماء يجب أن تستند إلى العلم، وليس الإيديولوجيا”.

وحذر أميش أدالجا، المتخصص في الأمراض المعدية في جامعة جونز هوبكنز، بأن “اللجنة سوف تصبح منفذا للدعاية المناهضة للقاحات”.

كذلك، قد تكون لتوصيات اللجنة الاستشارية تبعات بعيدة المدى، خصوصا في ما يتعلّق بمتطلبات التلقيح في المدارس والتعويضات التي تقدمها شركات التأمين الصحي.

وكان روبرت كينيدي جونيور يروّج لمعلومات كاذبة حول اللقاحات لمدة عقدين، بما فيها الادعاء الذي تم إثبات عدم صحّته بأن لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية يسبب مرض التوحد.

ومنذ توليه منصبه، قلّص وزير الصحة الأميركي إمكان الحصول على اللقاحات المضادة لكوفيد-19، وواصل إثارة الشكوك حول لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية.

ع أ/الح/لين