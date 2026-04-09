لندن “ترغب بشدة” بأن “يمدد” وقف إطلاق النار ليشمل لبنان (وزيرة الخارجية)

أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر الخميس إن بريطانيا ترغب بشدّة في أن يُشمل لبنان بوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط.

وقالت كوبر في تصريحات لقناة سكاي نيوز “نرغب في وقف لإطلاق النار يمدّد إلى لبنان. وأنا أشعر بقلق بالغ إزاء الهجمات المتصاعدة لإسرائيل التي شهدناها بالأمس في لبنان”.

وأضافت “رأينا التداعيات الإنسانية والنزوح الواسع النطاق في لبنان. لذا، نحن نرغب بشدّة في أن يمدّد وقف إطلاق النار إلى لبنان”.

وبالرغم من الإعلان عن وقف لإطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، بقيت حركة الملاحة في مضيق هرمز مقيّدة بشدّة الأربعاء.

ومن المرتقب أن تلقي كوبر خطابا خلال حدث لرواد الأعمال في وقت لاحق الخميس تشدّد فيه على أهميّة ضمان حركة النقل في المضيق بلا رسوم أو عوائق.

وجاء في نصّ الخطاب الذي عمّمته وزارة الخارجية “لا بدّ من أن نبدأ فورا بدفع النقل البحري الدولي من خلال دعم مقترحات المنظمة البحرية الدولية لإخراج السفن العالقة في المضيق والبحارة المقدّر عددهم بحوالى 20 ألفا”.

وأضاف النصّ إن “إعادة فتح المضيق بالكامل وبلا شروط ينبغي أن تكون ركيزة محورية ليس خلال وقف إطلاق النار الحالي فحسب بل أيضا لمستقبل المنطقة البعيد”.

كما ينبغي “ألا تُسحب الحرّيات في البحار بشكل أحادي أو تباع لمزايدين فرادى بأرخص الأسعار. ولا مجال لفرض رسوم في ممرّات مائية دولية”.

وأعلنت إيران الخميس عن مسارين بديلين للسفن بسبب خطر الألغام في مضيق هرمز.

وتأتي تصريحات كوبر فيما يقوم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بجولة على دول الخليج العربية لمناقشة جهود السلام في المنطقة. وهو وصل الخميس إلى الإمارات في المحطة الثانية من جولته بعد محطة أولى في السعودية حيث اجتمع بولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وركّز ستارمر في لقائه مع بن سلمان على ضرورة “تثبيت” وقف إطلاق النار و”تحويله إلى سلام مستدام”، وفق ما جاء في بيان صادر عن ناطق باسم الحكومة البريطانية.

كما ناقش “جهود بريطانيا المتواصلة لجمع الشركاء ودفعهم للتخطيط للخطوات العملية اللازمة” لعبور السفن مضيق هرمز، بحسب البيان.

واستضافت بريطانيا الثلاثاء اجتماعا افتراضيا لمخطّطين عسكريين من أكثر من 30 بلدا.

وبعد اندلاع الحرب في الشرق الأوسط في 28 شباط/فبراير، عطّلت إيران الحركة في مضيق هرمز، ما ارتدّ سلبا على الإمدادات العالمية للنفط والغاز الطبيعي المسال والأسمدة.

