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لولا يتعهّد الدفاع عن “سيادة” البرازيل بمواجهة العقوبات والرسوم الجمركية الأميركية

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تعهّد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الأربعاء الدفاع عن “سيادة” بلاده، وذلك بعد إعلان الولايات المتّحدة فرضها رسوما جمركية إضافية على وارداتها من المنتجات البرازيلية وعقوبات على قاض بالمحكمة العليا في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية.

وقال لولا خلال مراسم رسمية في برازيليا إنّ هذا اليوم هو “يوم مقدّس للسيادة”، متعهدا “الدفاع عن سيادة الشعب البرازيلي في مواجهة الإجراءات التي أعلن عنها رئيس الولايات المتحدة” دونالد ترامب.

من جانبه، ندّد وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا عقب اجتماعه في واشنطن بنظيره الأميركي ماركو روبيو بـ”تدخّل غير مقبول في السيادة الوطنية”.

وقال للصحافيين “لقد أبلغته أنّ القضاء في البرازيل مستقلّ، كما هي الحال هنا، وأنّه لن يرضخ لضغوط خارجية”، محذّرا من أنّ “الحكومة البرازيلية تحتفظ بحقّ الردّ على الإجراءات التي تتّخذها الولايات المتّحدة”.

ووقّع ترامب الأربعاء أمرا تنفيذيا فرض بموجبه على واردات بلاده من المنتجات البرازيلية رسوما جمركية إضافية بنسبة 50%، مبرّرا قراره هذا بـ”التهديد غير العادي والاستثنائي الذي تشكله البرازيل على الأمن القومي والاقتصاد والسياسة الخارجية للولايات المتّحدة”.

والأربعاء أيضا أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات جديدة على ألكسندر دي مورايس، القاضي في المحكمة العليا البرازيلية المسؤول عن محاكمة الرئيس السابق اليميني المتطرف جايير بولسونارو، حليف ترامب، بتهمة تدبير محاولة انقلاب.

وتتّهم واشنطن هذا القاضي بالقيام بـ”اعتقالات تعسّفية” وعدم احترام “حرية التعبير” واستغلال منصبه “لاستهداف معارضين سياسيين، بمن فيهم الرئيس السابق جايير بولسونارو، وصحافيين، ومنصات تواصل اجتماعي أميركية، وشركات أميركية ودولية أخرى”.

وتواجه المحكمة العليا البرازيلية انتقادات شديدة بسبب المحاكمة الجارية أمامها لبولسونارو وموقفها الحازم ضدّ التضليل الإعلامي على منصات التواصل الاجتماعي.

وردّت المحكمة في وقت متأخر من الأربعاء على الإجراء الأميركي، مؤكدة أنّ “الفصل في الجرائم التي قوّضت بشكل خطر الديموقراطية البرازيلية هو مسؤولية حصرية للنظام القضائي” البرازيلي.

وأضافت في بيان مقتضب أنّها “لن تحيد عن دورها في احترام دستور البلاد وقوانينها التي تضمن لجميع المعنيّين الحقّ بإجراءات قانونية واجبة ومحاكمة عادلة”.

وندّدت بالإجراءات الأميركية منظمة هيومن رايتس ووتش.

وقالت خوانيتا غوبيرتوس، مديرة فرع المنظمة الحقوقية الدولية في الأميركتين إنّ الرسوم الجمركية والعقوبات التي فرضها ترامب على البرازيل تشكّل “انتهاكا صارخا لاستقلال القضاء في البلاد”.

لغ/بم

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