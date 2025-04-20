ليفركوزن يتعادل مع سانت باولي في ضربة موجعة لآماله في الحفاظ على لقب الدوري

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هامبورج (ألمانيا) (رويترز) – تعثر باير ليفركوزن حامل لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بتعادله 1-1 مع مضيفه سانت باولي يوم الأحد ليبتعد بفارق ثماني نقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر وتتضاءل آماله الضعيفة في الحفاظ على اللقب.

واستقبل ليفركوزن، صاحب المركز الثاني، والذي توُج بالثنائية المحلية الموسم الماضي دون أن يتعرض للهزيمة، هدف التعادل في الدقيقة 78.

وبذلك رفع ليفركوزن رصيده إلى 64 نقطة من 30 مباراة خلف بايرن ميونيخ المتصدر برصيد 72 نقطة والذي فاز 4-صفر على هايدنهايم يوم السبت.

وضع المهاجم باتريك شيك الفريق الضيف في المقدمة بالدقيقة 33 بعدما حول ركلة حرة نفذها أليخاندرو جريمالدو في الشباك، ليحرز هدفه 18 في الدوري هذا الموسم.

لكن ليفركوزن فشل في تسجيل هدف آخر، ودخل سانت باولي أجواء المباراة تدريجيا، وأدرك التعادل في الدقيقة 78 بعد أن فشل الحارس أوكاش هراديتسكي في إمساك الكرة بعد تسديدة ضعيفة من ركلة حرة مما أدى إلى سقوطها أمام كارلو بوخالفة الذي أسكنها بدوره الشباك.

وكانت أمسية مريرة لفريق المدرب تشابي ألونسو، الذي لم يهزم خارج أرضه في الدوري الألماني في 32 مباراة متتالية، وينقصه مباراة واحدة فقط ليعادل الرقم القياسي التاريخي لبايرن في الدوري.