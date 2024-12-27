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مؤتمر دبي الرياضي ينطلق الجمعة بشعار “المواهب في كرة القدم”

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تنطلق الدورة التاسعة عشرة من مؤتمر دبي الرياضي الدولي الجمعة تحت شعار “المواهب في كرة القدم .. من الاكتشاف إلى البطولات”، بتنظيم مجلس دبي الرياضي ومشاركة نخبة من أبرز نجوم كرة القدم العالمية، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وذكرت الوكالة الرسمية أنّ “أعمال المؤتمر تنعقد بالتزامن مع حفل توزيع جوائز “دبي جلوب سوكر” في منتجع أتلانتس النخلة بدبي، حيث تُقام أولى الجلسات الحوارية بعنوان “مواهب كرة القدم”.

ويشارك في هذه الجلسة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال ونادي النصر السعودي، والبلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، يلي ذلك حفل توزيع جوائز النسخة الـ15 من “دبي جلوب سوكر”. وتقام الجلسة الثانية للمؤتمر السبت، بعنوان “الموهبة .. من الاكتشاف إلى البطولات”، بمشاركة النجم الإنكليزي السابق ريو فرديناند، قائد مانشستر يونايتد ومنتخب إنكلترا السابق.

هت

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