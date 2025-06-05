مؤسسة غزة الإنسانية تعيد فتح موقعين لتوزيع المساعدات بالقطاع

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من نضال المغربي وألكسندر كورنويل

القاهرة/القدس (رويترز) – قالت مؤسسة غزة الإنسانية، المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل والتي توزع المساعدات في غزة، يوم الخميس إنها تعمل على إعادة فتح موقعين للتوزيع في القطاع بعد إغلاق جميع مواقع المؤسسة يوم الأربعاء عقب سلسلة من عمليات قتل بالرصاص بالقرب منها.

وذكرت المؤسسة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها أن موقعين فقط في منطقة رفح بجنوب غزة سيعملان يوم الخميس بعدما أغلقت كل المواقع يوم الأربعاء للصيانة. وفتحت المؤسسة ثلاثة مواقع في وقت سابق من الأسبوع، وقالت إن أحد موقعي يوم الخميس في مكان جديد.

وبدأت المؤسسة توزيع المساعدات الأسبوع الماضي، وتعرضت لانتقادات شديدة بعدم الحياد من منظمات إنسانية، منها الأمم المتحدة التي حذرت من أن معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة معرضون لخطر المجاعة بعد حصار إسرائيلي للقطاع على مدى 11 أسبوعا.

في غضون ذلك، أعلنت إسرائيل أنها استعادت جثتي رهينتين يحملان الجنسيتين الإسرائيلية والأمريكية من غزة. وقُتل جادي خاجي وجودي واينستين خاجي ونقلا إلى غزة بعد الهجوم الذي قادته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 الذي أشعل فتيل الحرب. ولا يزال 56 رهينة رهن الاحتجاز، ويُعتقد أن أقل من نصفهم على قيد الحياة.

ويكثف الجيش الإسرائيلي عملياته في غزة منذ تخليه عن اتفاق هش لوقف إطلاق النار مع حماس في مارس آذار، ويسيطر على المزيد من الأراضي في ظل سعي الحكومة للقضاء على حماس.

وقالت السلطات الصحية المحلية إن ما لا يقل عن 20 فلسطينيا قتلوا في ضربات إسرائيلية على أنحاء قطاع غزة يوم الخميس، بينهم أربعة صحفيين في غارة على ساحة مستشفى بشمال القطاع.

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه استهدف مسلحا من حركة الجهاد الإسلامي كان يدير مركز قيادة وتحكم.

وقال مكتب الإعلام الحكومي التابع لحماس إن 225 صحفيا في غزة قُتلوا منذ بدء الحرب.

وزاد استئناف الحملة العسكرية من عزلة إسرائيل وسط ضغوط دولية متصاعدة. وعرقل استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) يوم الأربعاء مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدعمه الأعضاء الأربعة عشر الآخرون يطالب “بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار” ووصول كامل وغير مقيد للمساعدات إلى غزة.

وسمحت إسرائيل تحت ضغوط عالمية باستئناف عمليات تسليم مساعدات محدودة بقيادة الأمم المتحدة في 19 مايو أيار. وبعد أسبوع، أطلقت مؤسسة غزة الإنسانية غير المعروفة نسبيا نظاما جديدا لتوزيع المساعدات في تجاوز لعمل الوكالات التقليدية.