مؤشرات على انقسام المجلس الجنوبي باليمن مع إعلان بعض الأعضاء حله

دبي 9 يناير كانون الثاني (رويترز) – بدا أن المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن يشهد انقسامات اليوم الجمعة مع إعلان بعض أعضائه أنه حل نفسه، مما يعكس خلافا بين السعودية والإمارات تفاقم مع تقدم انفصاليين في جنوب اليمن إلى مشارف الحدود مع السعودية الشهر الماضي.

واستعاد مقاتلون مدعومون من السعودية معظم المناطق التي سيطر عليها المجلس المدعوم من الإمارات في جنوب وشرق اليمن في ديسمبر كانون الأول. وسافر وفد من المجلس إلى العاصمة السعودية الرياض لإجراء محادثات.

لكن عيدروس الزبيدي رئيس المجلس فر من اليمن يوم الأربعاء بدلا من التوجه إلى السعودية للمشاركة في المحادثات. وقال التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن إن الإمارات ساعدت في تهريب الزبيدي على متن طائرة تم تتبعها إلى مطار عسكري في أبوظبي.

وأعلن عضو في وفد المجلس المشارك في محادثات الرياض في بيان بثته وسائل إعلام رسمية سعودية اليوم الجمعة أن المجلس قرر حل نفسه.

لكن المجلس قال إنه لم يتواصل مع الوفد المشارك في المحادثات.

وقال أنور التميمي المتحدث باسم المجلس، الذي لم يسافر إلى الرياض ومقرب من الزبيدي، على إكس إن أي قرار بشأن مصير المجلس لا يمكن اتخاذه إلا بموافقة كامل أعضائه، بمن فيهم رئيسه.

وكتب قائلا “القرارات المتعلقة بالمجلس الانتقالي الجنوبي لا يمكن اتخاذها إلا من قبل المجلس بكامل هيئاته وبرئاسة الرئيس . سيتم ذلك فور الإفراج عن وفد المجلس الانتقالي الموجود في الرياض”.

ورحب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بالقرار وقال على إكس “كان القرار الذي اتخذته الشخصيات والقيادات الجنوبية بحل المجلس الانتقالي قرارا شجاعا حريصا على مستقبل القضية الجنوبية وتشجيعا لمشاركة باقي أبناء الجنوب في مؤتمر الرياض خدمة لقضيتهم”.

وسبق وأن تعاونت السعودية والإمارات في مواجهة جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران خلال الحرب الأهلية في اليمن، والتي تسببت في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وهناك خلافات حادة بين السعودية والإمارات بشأن عدد من القضايا بعضها جيوسياسي وبعضها يتعلق بإنتاج النفط. واتضحت بشدة هذه الخلافات عندما تقدم المجلس الانتقالي الجنوبي إلى مشارف الحدود اليمنية السعودية، وهو ما اعتبرته الرياض تهديدا لأمنها القومي.

ودعا المجلس الانتقالي الجنوبي اليوم الجمعة إلى تنظيم احتجاجات حاشدة في مدينتي عدن والمكلا الجنوبيتين، مطالبا أنصاره بالتجمع غدا السبت لإظهار “الوفاء والصمود” في خضم الأزمة السياسية.

وفي توجيه رسمي اطلعت عليه رويترز، أصدرت السلطات في عدن، الموالية للحكومة اليمنية المدعومة من السعودية، أمرا بفرض حظر على المظاهرات في المدينة الجنوبية، وعزت ذلك إلى مخاوف أمنية.

