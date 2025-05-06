مئات المسيّرات الاوكرانية تستهدف روسيا قبل احياء ذكرى الانتصار على المانيا النازية

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أطلقت أوكرانيا ليل الاثنين الثلاثاء أكثر من مئة طائرة مسيرة على الأراضي الروسية مستهدفة موسكو بشكل خاص وعطلت حركة الملاحة في نحو عشرة مطارات، حسبما أفادت السلطات الروسية قبل ثلاثة أيام من إحياء ذكرى الانتصار على ألمانيا النازية.

ويأتي هذا الهجوم قبيل أيام من إقامة العاصمة الروسية الجمعة عرضا عسكريا ضخما سيحضره الرئيس فلاديمير بوتين ونحو عشرين زعيما أجنبيا.

وقال رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين إنّ الدفاعات المضادّة للطائرات اعترضت 19 طائرة مسيّرة في سماء العاصمة، مما يثير مخاوف من تكثيف هذه الهجمات في الأيام المقبلة.

وأمر الرئيس الروسي بوقف إطلاق النار بين 8 و10 مايو/أيار، بمناسبة هذه الاحتفالات المهمة دون أن يقبل في هذه المرحلة طلب كييف بوقف “غير مشروط” للأعمال الحربية، ولم تعلن أوكرانيا من جانبها حتى الآن عن موقف واضح بشأن نواياها العسكرية خلال الأيام الثلاثة.

وأوضح رئيس البلدية أنّ الحطام سقط على شارع رئيسي جنوب موسكو، مضيفا أنه لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا.

وبثّت وسائل إعلام روسية صورا لنافذة سوبرماركت متصدّعة وواجهة مبنى سكني متفحّمة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن 105 طائرات بدون طيار أوكرانية استهدفت روسيا خلال الليل.

– استهداف عدة مناطق –

وإثر هذا الهجوم فرضت أربعة مطارات في العاصمة، هي شيريميتيفو، ودوموديدوفو، وفنوكوفو، وجوكوفسكي، قيودا مؤقتة على عملياتها خلال الليل، مع إغلاق بعضها مدارجه بالكامل لكن بصورة مؤقتة، بحسب ما أفادت وكالة الطيران المدني الروسية “روسافياتسيا”.

وأضافت الوكالة أنّ الهجوم الجوي الأوكراني تسبّب أيضا بتعليق العمل مؤقتا في مطارات روسية أخرى، بما في ذلك مطارات في العديد من المدن الكبرى الواقعة على نهر الفولغا، مثل نيجني نوفغورود، وسامارا، وساراتوف، وفولغوغراد.

وفولغوغراد أو ستالينغراد كما كان اسمها سابقا هي مسرح المعركة الأكثر دموية في التاريخ والمدينة التي شهدت هزيمة الجيش النازي السادس في عامي 1942 و1943 وتُعتبر معركتها نقطة تحوّل في الحرب العالمية الثانية.

وأعلنت سلطات منطقة فورونيج (جنوب) أنّ الدفاعات الجوية اعترضت 18 طائرة مسيّرة أوكرانية بينما أعلنت سلطات منطقة بينزا الجنوبية أيضا أنّ الدفاعات الروسية اعترضت 10 طائرات مسيّرة أوكرانية.

ولم يتمّ الإبلاغ في الحال عن سقوط قتلى أو جرحى من جراء هذا الهجوم.

وفي كورسك، أدّى هجوم أوكراني لإصابة مراهقين (14 و17 عاما) وتسبّب في انقطاع التيار الكهربائي، بحسب ما أعلن حاكم المنطقة الروسية الحدودية.

وأشارت روسيا ليل الأحد الاثنين إلى أنها اعترضت هجوما بطائرة بدون طيار استهدف موسكو، التي نادرا ما يتم استهدافها وحيث الحياة طبيعية تقريبا على الرغم من الهجوم واسع النطاق الذي يشنه الجيش الروسي منذ شباط/فبراير 2022 في أوكرانيا.

بالمقابل، أسفرت غارة جوية روسية بمسيّرة عن مقتل شخص في منطقة أوديسا، وفقا لحاكم المنطقة اوليغ كيبر.

وقالت السلطات المحلية أيضا إن شخصا آخر قُتل وأصيب اثنان آخران، أحدهما في حال الخطر، في غارة روسية على كراماتورسك القريبة من الجبهة الشرقية.

وسمع صحافيو وكالة فرانس برس سلسلة انفجارات في الموقع خلال الليل.

وقالت روسيا إنها ستلتزم بوقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام، من 8 إلى 10 أيار/مايو، لإحياء ذكرى الانتصار على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.

ولم توضح أوكرانيا ما إذا كانت تنوي الالتزام بهذه الهدنة التي أعلنها بوتين فيما أكد الرئيس فولوديمير زيلينسكي أنه “لا يعتقد” أن القوات الروسية ستحترمها.

وكان الرئيس الروسي أصدر من جانب واحد أمرا بوقف قصير لإطلاق النار خلال عطلة عيد الفصح في نيسان/أبريل، مما أدى إلى تراجع حدة المعارك دون احترامه بالكامل من قبل كلا الطرفين. ولطالما رفض بوتين وقفًا غير مشروط للأعمال العدائية لمدة 30 يومًا اقترحته كييف وواشنطن.

بور/ليل/غد