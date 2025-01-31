مئات المصريين يتظاهرون على الحدود مع غزة رفضا لنقل فلسطينيين من القطاع

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شارك مئات المصريين الجمعة في تظاهرة على مقربة من حدود مصر مع غزة احتجاجا على خطة طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب تقضي بنقل فلسطينيين من القطاع إلى مصر والأردن.

وعرضت قناة القاهرة الإخبارية المقربة من السلطات المصرية لقطات تظهر مئات المحتجين وهم يلوحون بأعلام مصرية وفلسطينية بالقرب من معبر رفح الحدودي، وهي منطقة عسكرية تخضع لحراسة مشددة لا يمكن الوصول إليها إلا بمواكبة رسمية.

واقترح ترامب الأسبوع الماضي خطة “لتطهير” قطاع غزة، على أن يستقبل الأردن ومصر فلسطينيين من المنطقة التي دمرتها الحرب.

رفضت الدولتان بشدة المقترح، لكن ترامب أصر الخميس مجددا قائلا “نحن نفعل الكثير من أجلهم، وسوف يفعلون ذلك”.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأربعاء إن “ترحيل وتهجير الشعب الفلسطيني هو ظلم لا يمكن أن نشارك فيه”.

وحذّر السيسي مرارا من أن مثل هذه الخطوة “خط أحمر” من شأنها أن تهدد الأمن القومي المصري.

ومصر حليف رئيسي للولايات المتحدة في المنطقة، وهي الدولة الوحيدة إلى جانب إسرائيل التي حصلت على إعفاء من تجميد ترامب المساعدات الخارجية الذي فرضه الأسبوع الماضي.

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس أدت مصر دورا متوازنا دقيقا، يتمثل في الحفاظ على دور الوسيط في النزاع مع استرضاء سكانها الداعمين للفلسطينيين.

وقال السيسي الأربعاء عن الخطة المقترحة إن “الشعب المصري لو أنا طلبت منه هذا الأمر سيخرج كله في الشارع المصري ليقول لي لا، لا تشارك في ظلم”.

والاحتجاجات في مصر محظورة منذ 2013 باستثناء تلك التي توافق عليها السلطات.

في الفترة الأولى من الحرب نزل عشرات آلاف الأشخاص إلى الشارع تضامنا مع فلسطينيي غزة.

لكن لم يُسمح بأي تظاهرات تقريبا منذ 20 تشرين الأول/أكتوبر 2023 عندما تمكن عدد كبير من المتظاهرين من الوصول إلى ميدان التحرير في قلب القاهرة، معقل ثورة العام 2011 التي أسقطت حسني مبارك.

بور/غد/ب ق