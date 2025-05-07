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ماكرون: سأسعى لرفع العقوبات الأوروبية عن سوريا تدريجيا

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باريس (رويترز) – قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه سيسعى إلى رفع عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على سوريا تدريجيا إذا التزمت دمشق بمسارها الحالي، وأضاف أنه سيضغط على الولايات المتحدة لتحذو حذوه في هذا الصدد.

جاءت تصريحات ماكرون خلال استضافته الرئيس السوري أحمد الشرع في باريس.

وقال ماكرون “أبلغت الرئيس بأنه إذا استمر على نهجه، فسنفعل الشيء نفسه. أي أولا، رفع العقوبات الأوروبية تدريجيا، ثم سنضغط أيضا على شركائنا الأمريكيين ليحذوا حذونا في هذا الشأن”.

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