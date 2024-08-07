ماكرون لإيران: دائرة الانتقام يتعين أن تتوقف

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باريس (رويترز) – قال قصر الإليزيه في بيان إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أبلغ نظيره الإيراني مسعود بزشكيان في مكالمة هاتفية يوم الأربعاء أن عليه بذل كل ما في وسعه لتجنب التصعيد في المنطقة وأن دائرة الانتقام يتعين أن تتوقف.

وقال ماكرون إن على إيران أن تدعو “الأطراف المزعزعة للاستقرار الذين تدعمهم” إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب تأجيج الأوضاع.

وارتفعت حدة التوترات في الشرق الأوسط عقب اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في طهران الأسبوع الماضي وبعد ضربة جوية إسرائيلية في بيروت أدت إلى مقتل فؤاد شكر، القائد العسكري البارز بجماعة حزب الله اللبنانية.