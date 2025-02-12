ماكرون ومودي يعرضان شراكتهما في مرسيليا

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سلط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة الهندية ناريندا مودي في مرسيليا الأربعاء، الضوء على تقاربهما والشراكة بين بلديهما، في ما يرمز إلى “استقلالية” فرنسا، وفقا لباريس، في خضم المواجهة بين الولايات المتحدة والصين.

وبعد وصولهما مساء الثلاثاء إلى ثاني أكبر مدن فرنسا، تناول الرجلان عشاءً متأخّرا في مطعم فاخر حائز أعلى تصنيف في دليل ميشلان (ثلاث نجمات) في كاسيس بالقرب من مرسيليا على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وباشرا نهارهما الأربعاء بتكريم الجنود الهنود الذين لقوا حتفهم في فرنسا خلال الحرب العالمية الأولى، في المقبرة العسكرية في مازارغ في جنوب مرسيليا.

بعد ذلك، افتتحا القنصلية العامة الجديدة للهند في المدينة وسط هتافات حشد صغير من المغتربين الهنود، قبل أن يتوجّها إلى المقر الرئيسي لشركة الشحن العالمية العملاقة CMA CGM في ميناء مرسيليا، حيث عرض أمامهما المدير التنفيذي رودولف سعادة “مركز الأسطول”، وهو مركز الملاحة الذي تتم من خلاله إدارة أسطول الشركة، مسلّطا الضوء على روابط الشراكة مع الهند.

ولم يدلِ المسؤولان بأي تصريحات خلال هذه المحطات المختلفة، ولكن كان من المتوقّع أن يناقشا ممر “إيميك” (Imec) وهو مشروع للنقل البحري والسكك الحديد يربط الهند بأوروبا عبر الشرق الأوسط، من المفترض أن يكون بديلا من “طريق الحرير الصينية” الجديدة.

وخلال محادثات موجزة، قال إيمانويل ماكرون أمام ضيفه إنّ مرسيليا “يمكنها بوضوح أن تكون نقطة الدخول إلى السوق الأوروبية” في إطار مشروع إيميك، الذي وصفه الثلاثاء بأنّه “محفّز هائل” في ختام منتدى الأعمال الفرنسي الهندي، ووعد “بمشاريع واستثمارات ملموسة”.

وتأمل باريس أيضا إحراز تقدّم في المفاوضات بشأن صفقة شراء نيودلهي لطائرات رافال الفرنسية المقاتلة وغواصات سكوربين والتي تبلغ قيمتها مليارات اليورو.

بعد ذلك، توجّه ماكرون ومودي إلى موقع بناء المفاعل النووي التجريبي “إيتر” (Iter) في سان بول ليه دورانس، المجاور لموقع CEA النووي في كاداراش، على بعد 70 كيلومترا من مرسيليا.

ويهدف هذا المشروع الدولي إلى إحداث ثورة في إنتاج الطاقة، وتشارك فيه الهند ودول أخرى بينها روسيا والصين والولايات المتحدة.

وقال المدير العام للموقع، الإيطالي بييترو باراباسكي، لوكالة فرانس برس “إنه مشروع فريد لأن دولا تواجه توترات في ما بينها على الصعيد الجيوسياسي، تعمل هنا معا. إنه نموذج: هنا نترك جوازات السفر عند (موظفي) الاستقبال”.

– “مودة خاصة” –

من خلال اصطحاب ناريندا مودي إلى “مدينته المفضلة” بعد المشاركة في رئاسة قمة الذكاء الاصطناعي في باريس، يعمل إيمانويل ماكرون مرة أخرى على تعزيز علاقته مع الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان على هذا الكوكب، بعدما دعا مودي للمشاركة في عرض 14 تموز/يوليو في العام 2023.

وقال الرئيس الفرنسي في مقابلة تلفزيونية الأحد، إنّ “الهند وفرنسا قوّتان عظميان وتتمتّعان بمودة خاصة نحترمها، نريد العمل مع الولايات المتحدة الأميركية، نريد العمل مع الصين، ولكننا لا نريد الاعتماد على أحد”.

وأضاف “نريد أن نكون مستقلّين”، مشيرا إلى “استراتيجيته في المحيطين الهندي والهادئ”.

الثلاثاء، أكد مودي أنّ “هذه الشراكة لا تقتصر” على العلاقات الثنائية. وقال “نعمل معا لإيجاد حلول للتحديات العالمية التي نواجهها… وتعزيز تعاوننا في جميع المجالات”.

ورأى وزير فرنسي سابق أنّ هذا ينمّ عن “حدس جيد” لدى إيمانويل ماكرون، لأنّ “مودي الذي يقود قوة في طور التكوين، وجد موقعا متوازنا بين أميركا والصين وروسيا”.

من جانبه، قال برتران بادي الأستاذ في معهد العلوم السياسية “هناك اتساق في خطاب فرنسا بشأن رغبتها في أن تكون جسرا بين الشمال والجنوب”.

ولكن الخبير في العلاقات الدولية حذر من أنّ هذا الأمر “يُجبر ماكرون على تجاهل السياسة الداخلية” لرئيس الوزراء الهندوسي القومي المتطرّف، الذي ينتقده معارضوه وناشطون في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان على خلفية نهجه الاستبدادي.

ومن مرسيليا، توجّه رئيس الوزراء الهندي بعد الظهر إلى الولايات المتحدة، حيث سيلتقي الرئيس دونالد ترامب، في اجتماع يتخذ طابعا أكثر استراتيجية بالنسبة إلى نيودلهي.

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