ماكرون يستقبل الشرع ويدعوه إلى حماية “جميع المواطنين”

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استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، في أول زيارة له إلى الغرب منذ توليه السلطة إثر الاطاحة بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر.

وذكر صحافيو وكالة فرانس برس أن الرئيس الفرنسي صافح الشرع لدى استقباله في باحة القصر الرئاسي. ومن المقرر أن يعقد الرئيسان مؤتمرا صحافيا في ختام اجتماع.

تعرض ماكرون لانتقادات شديدة من اليمين الفرنسي واليمين المتطرف بسبب دعوته للشرع الذي كان زعيما لجبهة النصرة المرتبطة بتنظيم القاعدة، قبل أن تعلن فك ارتباطها معه.

وأعربت زعيمة “التجمع الوطني” مارين لوبن عن “الصدمة والاستياء” واصفة الرئيس السوري بـ”الجهادي الذي انضم إلى تنظيم الدولة الإسلامية والقاعدة”.

وأضاف حليفها النائب المحافظ إريك سيوتي “السجادة الحمراء في الإليزيه ستكون بلون دماء ضحايا الإرهاب الإسلامي”.

وندّد لوران فوكييه رئيس كتلة حزب “الجمهوريين” في البرلمان بـ”خطأ جسيم”، معتبرا أنه “لا يجوز استقبال قادة هم إرهابيون سابقون أعضاء في تنظيمات تريد تنفيذ هجمات في فرنسا”.

وخلافا لذلك، رأى عضو الحزب نفسه الوزير السابق كزافييه برتران أن “الذين ينتقدون إيمانويل ماكرون لا يفقفون للدور المناط بالرئيس”.

– “لا تساهل” –

واثارت الاشتباكات ذات الطابع الطائفي التي أسفرت في آذار/مارس عن مقتل 1700 شخص، معظمهم من العلويين في غرب البلاد، والمعارك التي دارت أخيرا مع مسلحين دروز، والانتهاكات التي وثّقتها منظمات غير حكومية، الشكوك حول قدرة السلطات الجديدة على ضبط مقاتلين متطرفين المرتبطين بها.

وتظاهر عشرات ينتمون إلى أقليات دينية في سوريا الأربعاء في باريس.

وردد المتظاهرون في ساحة الجمهورية تحت العلم السوري “جولاني ارحل! ارحل من فرنسا، ارحل من سوريا!”، في إشارة الى الاسم الحركي السابق للشرع (أبو محمد الجولاني).

وقال عيسى علي رئيس تجمع العلويين الفرنسيين الذي نظم التحرك “ليس لأننا بدلنا ملابسنا أصبحنا شخصا محترما”.

ويأمل ماكرون من خلال استقباله الشرع المساعدة في بناء “سوريا حرّة ومستقرّة وسيدة تحترم كلّ مكوّنات المجتمع السوري”، على ما أفاد قصر الإليزيه وكالة فرانس برس الثلاثاء.

وأكّدت دوائر الرئيس ماكرون أنها على دراية بـ”ماضي” بعض المسؤولين السوريين وهي حريصة على “عدم التساهل” مع “الجماعات الإرهابية”.

وفي ظلّ الانتقادات التي تثيرها زيارة الرئيس السوري، أصدر الإليزيه بيانا قال فيه إن ماكرون سيطلب من الشرع خلال زيارته “الحرص على جعل مكافحة الإفلات من العقاب واقعا” و”محاكمة” المسؤولين عن “تجاوزات بحق المدنيين”.

وشدّد قصر الإليزيه على أن “طلبنا هو حماية كلّ المدنيين، أيا كان أصلهم وديانتهم”، مشيرا إلى “قلق شديد” يساور فرنسا إزاء “رؤية مواجهات دينية عنيفة للغاية تعود” إلى سوريا.

– رفع العقوبات –

وأكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو عبر إذاعة “آر تي ال”، “أن عدم الانخراط في حوار مع هذه السلطات الانتقالية سيكون غير مسؤول تجاه الفرنسيين، وسيكون خصوصا بمثابة فرش السجادة الحمراء لتنظيم الدولة الإسلامية”.

وأوضح أن “مكافحة الإرهاب وضبط تدفق المهاجرين وضبط تهريب المخدرات” علاوة على “مستقبل لبنان”، “كل هذا مرتبط بشكل كبير بالوضع في سوريا”.

ومنذ تولّيه السلطة في دمشق، يحاول الشرع تقديم صورة مطمئنة للمجتمع الدولي الذي يحضّه على احترام الحريات وحماية الأقليات.

ويسعى الشرع حاليا لرفع العقوبات المفروضة على سوريا حين كانت لا تزال تحت حكم الأسد، والتي تستنزف الاقتصاد المخنوق بعد نزاع استمر 14 عاما في هذا البلد الذي يعيش 90% من سكانه تحت خط الفقر، وفقا للأمم المتحدة.

ولا يزال أحمد الشرع الذي كان زعيما لهيئة تحرير الشام المنبثقة من فرع تنظيم القاعدة السابق في سوريا، يخضع لحظر سفر فرضته الأمم المتحدة.

ومن المرجح أن تكون فرنسا اضطرت إلى طلب استثناء من الأمم المتحدة للسماح له بزيارتها.

وإذ تؤيد رفع بعض العقوبات الأوروبية وترى أن العقوبات الأميركية “تثقل كاهل السلطات الانتقالية من اجل الشروع في عملية إعادة الإعمار وجذب الاستثمارات الأجنبية”، ترى فرنسا أن الوقت لم يحن بعد لحذف الرئيس السوري من قائمة عقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

ففف/ريم-ليل/كام