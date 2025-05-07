ماليزيا تخشى أن يؤثر التوتر في كشمير على إمدادات الأرزّ

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حذرت ماليزيا الأربعاء من أن التوترات بين الهند وباكستان قد تؤدي إلى تعطيل واردات الأرز إلى الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا والتي تعتمد عليها بشكل كبير، ما يحتم عليها البحث عن مصادر أخرى.

تصاعد التوتر بين الجارتين النووييتين ونفذت الهند ضربات على باكستان عقب هجوم أوقع قتلى الشهر الماضي على سياح في الجانب الذي تديره الهند من إقليم كشمير المتنازع عليه.

وقال وزير الزراعة والأمن الغذائي الماليزي محمد سابو إن نحو 40 بالمئة من كمية الأرز التي تستوردها البلاد تأتي من الهند وباكستان.

وأضاف محمد لصحيفة “نيو ستريتس تايمز” المحلية أن “استقرارهما السياسي والاقتصادي أمر بالغ الأهمية للأمن الغذائي في ماليزيا”.

وتابع “في حال وقوع حرب أو توترات تؤثر على عمليات الموانئ أو البنى التحتية للتسليم، فقد تتعطل واردات الأرز إلى بلدنا”.

تزود الهند ماليزيا بالأرز الأبيض، في حين يأتي الأرز البسمتي من باكستان. والنوعان من المواد الغذائية الأساسية لمعظم سكان ماليزيا البالغ عددهم 34 مليون نسمة.

وقال محمد للصحيفة “إذا تصاعد الوضع في تلك المنطقة، فمن المؤكد أن ذلك سيكون له تأثير مباشر علينا، خاصة فيما يتعلق بالأسعار واستمرارية الإمدادات”.

وإمدادات الأرز الماليزية مستقرة في الوقت الحالي، لكن الحكومة التي تتخذ من بوتراجايا مقراً تعمل على تعزيز العلاقات مع موردي الأرز الآخرين في المنطقة بمن فيهم فيتنام وتايلاند وكمبوديا.

تبادلت الهند وباكستان التراشق بنيران المدفعية الثقيلة على حدودهما المتنازع عليها في كشمير الأربعاء بعد أن شنت نيودلهي ضربات صاروخية على غريمتها فيما وردت أنباء لاحقا عن سقوط قتلى من الجانبين.

وتتهم نيودلهي باكستان بدعم الهجوم الأكثر حصدا للأرواح منذ سنوات على المدنيين في الجزء الذي تديره الهند من كشمير في 22 نيسان/أبريل، والذي أدى إلى مقتل 26 شخصا، وهو ما تنفيه إسلام أباد.

للك/غد/ص ك