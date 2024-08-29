أحدهما سعودي سويسري: السجن لِمسؤولَين في “بترو سعودي” في قضية صندوق ماليزيا السيادي
قضت المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية بسجن طارق عبيد ، مدير شركة "بترو سعودي"، التي يوجد مقرها في جنيف، سبع سنوات. وقد اتُهم هو ونائبه باختلاس 1.8 مليار دولار من صندوق الثروة السيادية الماليزي "1 إم دي بي" بين عامي 2009 و2010.
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Keystone-SDA
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1MDB scam: Seven-year prison sentence for Petrosaudi director
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كما حُكم على باتريك ماهوني، نائب مدير الشركة نفسها، يوم الأربعاء 28 أغسطس، بالسجن ست سنوات. وكان المدعي العام السويسري قد طلب الحكم بالسجن لمدة عشر سنوات على المدير، وهو سويسري وسعودي الجنسية، وتسع سنوات على نائبه، وهو سويسري-بريطاني مزدوج الجنسية.
ولا تعدّ هذه الأحكام نهائية، إذ يحقّ للرجليْن المدانيْن، الإعتراض عليها أمام المحكمة الجنائية الفدرالية.
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