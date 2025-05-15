مباحثات مباشرة متوقعة بين روسيا وأوكرانيا في تركيا

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ينتظر وصول وفدين روسي وأوكراني الخميس إلى اسطنبول لإجراء مباحثات مباشرة هي الأولى بين البلدين منذ ربيع العام 2022 مع أن ترتيبات هذا اللقاء الذي يغيب عنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تبقى غير واضحة حتى الآن.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حض نظيره الروسي على الحضور إلى اسطنبول للمشاركة في الاجتماع الخميس مؤكدا أنه سيكون عندها مستعدا للقائه.

إلا ان اسم بوتين لم يرد في قائمة المشاركين التي نشرها الكرملين مساء الأربعاء بعد أن أبقى على تشكيلة الوفد طي الكتمان حتى اللحظة الأخيرة.

وكان زيلينسكي دعا بالحاح بوتين إلى المشاركة “شخصيا” في هذه المباحثات مع مرور أكثر من ثلاث سنوات على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وكان الرئيس الروسي أول من كشف هذه المباحثات في الأساس فيما تكثف الولايات المتحدة الضغوط لإطلاق مسار دبلوماسي لانهاء النزاع.

وامتنعت أوكرانيا عن نشر تشكيلة وفدها إلى هذه المباحثات.

في غياب بوتين، قد لا يكون حضور زيلينسكي مضمونا. وقال الرئيس الأوكراني أنه سيكون في أنقرة الخميس للقاء نظيره التركي رجب طيب إردغان.

أما الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يدفع منذ أشهر البلدين للتفاوض، فقد تحدث الأربعاء عن “احتمال” توجهه إلى تركيا خلال الأسبوع الراهن في حال أقدم بوتين على هذه الخطوة.

– اجتماع “سياسي” و”فني” –

وسيضم الوفد الروسي المستشار الرئاسي فلاديمير ميدينسكي ونائب ويزر الخارجية الخارجية ميخائيل غالوزين ونائب وزير الدفاع الكسندر فومين على ما أفاد الكرملين.

وسبق لميدينسكي وهو وزير الثقافة سابقا أن شارك في أول جولة مفاوضات بين الطرفين في ربيع العام 2022 التي لم تفض إلى نتيجة.

وقال مستشار الرئيس الروسي للشؤون الدبلوماسية يوري أوشاكوف الأربعاء إنه يتوقع أن يتناول اللقاء “مسائل سياسية” وأخرى “فنية”.

ويتوقع ووصل وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الجمعة وليس الخميس إلى تركيا على ما أفاد مسؤول أميركي كبير ما يضفي مزيدا من عدم اليقين حول الموعد المحدد للمفاوضات الروسية الأوكرانية.

وستكون هذه أولى مباحثات السلام المباشرة بين الأوكرانيين والروس بشأن إنهاء النزاع منذ فشل مفاوضات عقدت بعد أشهر قليلة على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

ويستمر البلدان بعرض مطالب يصعب التوفيق بينها.

فروسيا تتمسك بمطالبة أوكرانيا عدم الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) وتصر على الاحتفاظ بالأراضي الأوكرانية التي ضمتها فيما تعتبر كييف مدعومة من حلفائها، هذه الشروط غير مقبولة.

في المقابل تريد أوكرانيا “ضمانات أمنية” غربية متينة لتجنب أي هجوم روسي جديد وأن ينسحب الجيش الروسي الذي يسيطر على حوالى 20 % من مساحة البلاد، كليا من أراضيها.

وأعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي عن تفاؤل “حذر” حيال إحراز تقدم في هذه المفاوضات معتبرا أن على الروس أن “يقوموا بالخطوات المقبلة” مع أوكرانيا.

بور-بوب/غ ر/غد