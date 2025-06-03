مبعوث أمريكا: سنقلص وجودنا العسكري في سوريا

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أنقرة (رويترز) – قال المبعوث الأمريكي الجديد إلى سوريا إن الولايات المتحدة ستقلص وجودها العسكري في سوريا إلى قاعدة واحدة بدلا من ثمانية وإن سياسة واشنطن تجاه دمشق ستتغير “لأن ما انتهجته لم ينجح” على مدى القرن الماضي.

وأدلى توماس باراك الذي عينه الرئيس دونالد ترامب مبعوثا خاصا الشهر الماضي بعد فترة وجيزة من رفع العقوبات الأمريكية على سوريا بشكل غير متوقع بهذه التصريحات في مقابلة مع قناة إن.تي.في التركية مساء يوم الاثنين.

وينشر الجيش الأمريكي نحو ألفي جندي في سوريا، معظمهم في الشمال الشرقي. وتعمل القوات الأمريكية مع أخرى محلية لمنع عودة ظهور تنظيم الدولة الإسلامية الذي استولى في 2014 على مساحات واسعة من العراق وسوريا قبل دحره في وقت لاحق.

ووفقا لنص المقابلة قال باراك إن خفض عدد القواعد العسكرية من ثمانية إلى قاعدة واحدة يشكل جزءا مهما من ذلك التحول.