مبعوث أمريكا للشرق الأوسط يقدم إفادة بمجلس الأمن الدولي بشأن غزة وإيران يوم الأربعاء

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واشنطن (رويترز) – أفاد دبلوماسيون بأن ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط يعتزم تقديم إفادة لأعضاء مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء.

وأضافت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها أن الإحاطة التي دُعي إليها جميع أعضاء مجلس الأمن البالغ عددهم 15 عضوا ستُعقد في مقر البعثة الأمريكية لدى المنظمة الدولية.

وأفاد موقع أكسيوس، الذي كان أول من ينشر الخبر، أن من المتوقع أن يُقدم ويتكوف إفادة بشأن السياسة الأمريكية تجاه الحرب في غزة والمحادثات النووية مع إيران. وذكر أن من المتوقع أن يُركز ويتكوف بشكل أساسي على غزة وعلى آلية مساعدات جديدة تقترحها إسرائيل والولايات المتحدة.

ولم تقدم إسرائيل حتى الآن سوى القليل من التفاصيل عن الآلية الجديدة. وانتقد قادة أوروبيون ومنظمات إغاثة خطط إسرائيل للسيطرة على توزيع المساعدات الإنسانية في غزة والاستعانة بشركات خاصة لتوصيل الغذاء للأسر، بعد شهرين من منع الجيش خلالها دخول الإمدادات إلى القطاع.

وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الاثنين بأن الهجوم الموسع على حركة حماس الفلسطينية سيكون “مكثفا”، وذلك بعد أن وافق مجلس الوزراء الأمني ​​المصغر على خطط قد تشمل السيطرة على القطاع والتحكم في المساعدات.

وقال يان إيجلاند الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين على إكس إن إسرائيل تطالب الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية بإغلاق منظومة توزيع المساعدات التابعة لها في غزة.