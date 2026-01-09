مبعوث اختاره ترامب لمجلس غزة يلتقي بمسؤول فلسطيني كبير في الضفة الغربية

4دقائق

من علي صوافطة ورامي أيوب

رام الله (الضفة الغربية) 9 يناير كانون الثاني (رويترز) – التقى نيكولاي ملادينوف مبعوث الأمم المتحدة السابق للشرق الأوسط المتوقع أن يشارك في قيادة ما يسمى مجلس دونالد ترامب للسلام من أجل غزة بمسؤول كبير في السلطة الفلسطينية يوم الجمعة، في الوقت الذي يمضي فيه الرئيس الأمريكي قدما في خطته لمستقبل القطاع.

وقال مسؤول أمريكي إن من المتوقع أن يعلن ترامب عن تشكيل المجلس هذا الشهر، وربما في الأسبوع المقبل. ويُقدم المجلس على أنه جزء من حكومة انتقالية، ويُعد مكونا رئيسياً في خطة ترامب المرحلية لوقف الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

غير أن المرحلة الأولى من خطة ترامب، التي تضمنت وقفا لإطلاق النار واتفاقا لإطلاق سراح الرهائن مقابل معتقلين ومحتجزين فلسطينيين، تعرضت لأزمات بسبب عدة أمور منها ضربات جوية إسرائيلية في غزة أسفرت عن مقتل مئات الأشخاص، ورفض حماس نزع سلاحها، وتأخر إسرائيل في إعادة فتح معبر رفح الحدودي مع مصر.

وبينما يتبادل الطرفان الاتهامات بانتهاك الاتفاق، يقول ترامب إنه يريد الانتقال إلى المرحلة الثانية، وهي خطوة ستشمل إنشاء ما يسمى بمجلس السلام ونشرا لم يُتفق عليه بعد لقوات حفظ سلام.

* ملادينوف يجري محادثات في رام الله

قال حسين الشيخ، وهو مسؤول كبير في السلطة الفلسطينية، إنه التقى في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة اليوم ملادينوف الذي من المتوقع أن يمثل مجلس السلام ميدانيا على الأرض.

وأضاف الشيخ في منشور على منصىة إكس إنهما ناقشا “الأوضاع في قطاع غزة، وسبل الانتقال إلى المرحلة الثانية، وآليات تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803”.

وذكر مصدر مطلع أن من غير المتوقع أن يلتقي ملادينوف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. وبموجب خطة ترامب، ستتسلم السلطة الفلسطينية من مجلس السلام السيطرة على غزة في نهاية المطاف.

ورفضت إسرائيل أي مشاركة لحماس، التي كانت تدير غزة قبل الحرب، لكنها عارضت أيضا تولي السلطة الفلسطينية الحكم.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان إنه وبعض كبار مستشاريه التقوا ملادينوف أمس الخميس.

وجاء في البيان أن نتنياهو شدد على ضرورة نزع سلاح حماس وإخلاء غزة من السلاح بموجب خطة ترامب.

وقال مكتب نتنياهو إن ملادينوف “من المقرر أن يصبح مدير مجلس السلام في قطاع غزة”.

وسيشرف المجلس على لجنة من التكنوقراط الفلسطينيين. ومن المتوقع أن يضم أيضا مسؤولين من حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا والشرق الأوسط.

وشغل البلغاري ملادينوف، وهو سياسي سابق، منصب مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط في القدس في الفترة من 2015 إلى 2020.

(إعداد محمود رضا مراد ونهى زكريا للنشرة العربية)