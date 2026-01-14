The Swiss voice in the world since 1935
مبعوث ترامب يعلن انطلاق المرحلة الثانية من خطة إنهاء الصراع في غزة

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

14 يناير كانون الثاني (رويترز) – أعلن ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إطلاق المرحلة الثانية من خطة إنهاء الصراع في قطاع غزة والتي تتضمن إنشاء إدارة فلسطينية من التكنوقراط في القطاع.

وكتب ويتكوف في منشور على منصة إكس “تتوقع الولايات المتحدة من حماس الالتزام الكامل بتعهداتها، بما في ذلك الإعادة الفورية للرهينة المتوفى الأخير. وعدم القيام بذلك سيؤدي إلى عواقب وخيمة”.

(إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)

