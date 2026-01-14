مبعوث ترامب يعلن انطلاق المرحلة الثانية من خطة إنهاء الصراع في غزة

14 يناير كانون الثاني (رويترز) – أعلن ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إطلاق المرحلة الثانية من خطة إنهاء الصراع في قطاع غزة والتي تتضمن إنشاء إدارة فلسطينية من التكنوقراط في القطاع.

وكتب ويتكوف في منشور على منصة إكس “تتوقع الولايات المتحدة من حماس الالتزام الكامل بتعهداتها، بما في ذلك الإعادة الفورية للرهينة المتوفى الأخير. وعدم القيام بذلك سيؤدي إلى عواقب وخيمة”.

(إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)