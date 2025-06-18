متحدث: ألمانيا ستواصل تنظيم رحلات تجارية خاصة من الأردن حسب الحاجة

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(رويترز) – قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية يوم الأربعاء إن ألمانيا ستواصل تسيير رحلات جوية تجارية خاصة من الأردن لمواطنيها الراغبين في مغادرة إسرائيل ما دامت هناك حاجة لذلك والوضع يسمح.

وأضاف المتحدث أنه تسنى بالفعل تنظيم رحلة واحدة تسمح بنقل ما يقل قليلا عن 200 راكب يوم الأربعاء وأن من المقرر تسيير رحلة أخرى يوم الخميس.

وقال “لا تزال هناك خيارات للرحلات التجارية من عمّان. المعبر الحدودي بين إسرائيل والأردن مفتوح. لكن خيارات المغادرة التي تقدمها شركات الطيران التجارية غير كافية. ولهذا السبب ننظم هذه الرحلات الخاصة”.