متحدثة: إيران تستعد لاستقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

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موسكو (رويترز) – – نقلت وكالة الإعلام الروسية الرسمية عن فاطمة مهاجراني المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية قولها يوم الاثنين إن إيران تستعد لاستقبال الرئيس الروسي فلاديمر بوتين.

وأضافت الوكالة نقلا عن مهاجراني “يجري العمل حاليا على الإعداد لزيارة بوتين.. الاستعدادات جارية”. ولم يصدر تعليق من الكرملين بعد.

وكان بوتين قد أجرى محادثات مع المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي في إيران عام 2022، في أول زيارة لزعيم الكرملين خارج روسيا ودول الاتحاد السوفيتي السابق بعد أن أرسل عشرات الآلاف من الجنود لغزو أوكرانيا في 24 فبراير شباط من العام نفسه.

واشترت موسكو أسلحة من إيران لاستخدامها في الحرب على أوكرانيا ووقعت اتفاقية شراكة استراتيجية لمدة عشرين عاما مع طهران في وقت سابق من العام الجاري.

وعلى عكس صفقات أبرمتها روسيا مع دول أخرى، فإن اتفاق الشراكة الاستراتيجية الذي وقعته طهران وموسكو في وقت سابق من العام الجاري لم يشمل بندا للدفاع المشترك بين البلدين.