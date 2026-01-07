The Swiss voice in the world since 1935
متحف اللوفر يعيد فتح أبوابه بالكامل إثر تعليق إضراب الموظفين

تم نشر هذا المحتوى على
أعاد متحف اللوفر فتح أبوابه بالكامل الأربعاء بعدما قرر موظفوه تعليق الإضراب الذي نفذوه للمطالبة بتحسين ظروف العمل، وفق مصادر متطابقة.

وقالت ممثلة نقابة CFDT فاليري بو لوكالة فرانس برس إن ما بين 200 و300 موظف في اجتماع الجمعية العمومية الأربعاء قرروا التصويت لعدم الاستمرار في إضرابهم الذي بدأ في منتصف كانون الأول/ديسمبر وتوقف خلال عطلة نهاية العام ثم استؤنف الاثنين. لكنها حذرت من أن “الحراك لم ينتهِ بعد”.

ونظرا لعدم إحراز تقدم كاف في المفاوضات مع وزارة الثقافة، لم يُسحب إشعار الإضراب الذي قدمته المجموعة النقابية المشتركة في أوائل كانون الأول/ديسمبر، ومن المقرر عقد اجتماع جديد للجمعية العمومية صباح الخميس.

وأدى اجتماع الأربعاء إلى تأخير موعد افتتاح المتحف الأكثر زيارة في العالم، لكن إدارة متحف اللوفر تمكنت لاحقا من فتح أبوابها بالكامل للجمهور، على ما أفادت إدارة المتحف لوكالة فرانس برس.

الاثنين، وبعد التصويت على الإضراب، لم يتمكن متحف اللوفر من فتح أبوابه للجمهور إلا لقسم “الروائع الفنية” الذي يضم بعضا من أشهر الأعمال من بينها الموناليزا وتمثال “فينوس دو ميلو” وتمثال النصر المجنح لساموثراس.

يُضرب الموظفون احتجاجا على نقص الموظفين، لا سيما في قسم أمن المتحف، وعلى رفع أسعار التذاكر للسياح غير الأوروبيين، وهو إجراء يدخل حيز التنفيذ في 14 كانون الثاني/يناير، فضلا عن تدهور حالة المبنى، وهو ما تجلى بوضوح في سرقة ثماني جواهر من التاج الفرنسي في 19 تشرين الأول/أكتوبر.

