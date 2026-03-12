مجتبى خامنئي يأمر بإبقاء مضيق هرمز مغلقا فيما إمدادات النفط تشهد “أكبر اضطراب” في التاريخ

أمر المرشد الأعلى الإيراني الجديد آية الله مجتبى خامنئي الخميس بإبقاء مضيق هرمز الذي يشكّل ممرا استراتيجيا جدا لتجارة النفط العالمية مغلقا، وسارع الحرس الثوري إلى تعهّد تنفيذ هذا “الأمر”، في وقت يتواصل ارتفاع أسعار الخام بسبب الحرب.

واكتفى خامنئي ببيان قرأته مذيعة على التلفزيون الرسمي، ولم يطل بعد منذ اختياره مرشدا عاما مساء الأحد خلفا لوالده علي خامنئي الذي قُتِل في الضربات الإسرائيلية الأميركية الأولى على إيران، وأُصيب مجتبى نفسه في هذه الضربة.

وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو إن المرشد الجديد “لا يستطيع أن يظهر علنا”.

وشدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتزامن مع بيان خامنئي على أن منع إيران من الحصول على أسلحة نووية أهم بالنسبة إليه من السيطرة على أسعار النفط التي ارتفعت وفق بعض المؤشرات بنحو 50% منذ بداية الحرب.

وفيما أكد نتانياهو أن الحملة العسكرية الأميركية الإسرائيلية المشتركة “تسحق” إيران وحليفها حزب الله اللبناني، أعلن الجيش الاسرائيلي أنه قصف حواجز اقامتها في طهران ميليشيا الباسيج شبه العسكرية التابعة للحرس الثوري الايراني في اطار جهوده لتقويض سيطرة السلطات.

وقال نتانياهو إن من أهداف الحرب “توفير الظروف للشعب الإيراني لإسقاط النظام”.

وتعهّد المرشد الأعلى الإيراني الجديد الثأر لقتلى الحرب، مشددا على أنه أولوية “حتى يتحقق بالكامل”، داعيا دول المنطقة إلى إغلاق القواعد الأميركية على أراضيها.

وجاءت مواقف خامنئي في وقت تسببت الحرب في الشرق الأوسط بما وصفته وكالة الطاقة الدولية بـ”أكبر اضطراب في إمدادات النفط في تاريخ السوق العالمية”.

وتوقفت الملاحة بشكل شبه تام في مضيق هرمز الذي يمرّ عبره نحو 20% من النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.

وأكد الحرس الثوري أنه مستعد لحرب طويلة ولقصف المصالح الاقتصادية الغربية من أجل إجبار واشنطن على وقف حملتها العسكرية. وقال مستشار قائد الحرس علي فدوي للتلفزيون الرسمي “يجب عليهم أن يضعوا في اعتبارهم احتمال انخراطهم في حرب استنزاف طويلة الأمد ستدمر الاقتصاد الأميركي برمته، فضلا عن الاقتصاد العالمي”.

وأعلن الجيش الأميركي الخميس أن الولايات المتحدة قصفت نحو ستة آلاف هدف منذ بدء الحرب على إيران في 28 شباط/فبراير الفائت.

وهددت إيران الخميس بإلحاق أضرار جسيمة بصناعة النفط والغاز في المنطقة إذا تعرضت بناها التحتية للطاقة لهجوم خلال حربها مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقال متحدث باسم “مقر خاتم الأنبياء”، القيادة العسكرية المركزية للعمليات، “سنشعل النار في النفط والغاز في المنطقة إذا وقع أدنى هجوم على البنى التحتية للطاقة والموانئ الإيرانية”.

وأدت الحرب إلى عرقلة إمدادات الاقتصاد العالمي النفطية، وإلى إضعاف مواقع الإنتاج في المنطقة، وتهديد الخدمات المالية فيها.

وأشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أن مجموع إنتاج دول الخليج من النفط انخفض حاليا بما لا يقل عن عشرة ملايين برميل يوميا بسبب إغلاق مضيق هرمز، الخاضع عمليا لسيطرة إيران. ووافقت الدول الـ32 الأعضاء في الوكالة الأربعاء على أكبر عملية سحب من احتياطاتها الاستراتيجية بمقدار 400 مليون برميل.

وقال قائد القوات البحرية الايرانية علي رضا تنكسيري عبر اكس بعيد تلاوة خطاب المرشد “تنفيذا لأمر قائدنا العام، سنوجه أشد الضربات للعدو المعتدي مع إبقاء مضيق هرمز مغلقا”.

– ضرب ناقلات نفط –

لكن الحكومة الإيرانية لمّحت في الوقت نفسه إلى أنها قد تسمح بعبور المضيق لبعض السفن التابعة لدول تُعَدّها غير معادية.

وأكّد نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي لوكالة فرانس برس الخميس أن إيران سمحت لسفن من دول عدة بعبور هرمز، مضيفا “لقد تحدثت إلينا بعض الدول بشأن عبور المضيق، وقد تعاونا معها”، من دون أن يحددها. وأضاف “نعتبر أن الدول التي انضمت إلى العدوان لا ينبغي أن تستفيد من المرور الآمن عبر مضيق هرمز”.

ونفى روانجي في مقابلته مع وكالة فرانس برس الخميس أن تكون إيران تزرع الألغام في مضيق هرمز كما تتهمها واشنطن.

وهزّت انفجارات عدة دول منطقة الخليج الخميس، استهدفت خزانا للوقود في البحرين، وحقلا نفطيا ضخما في السعودية، ومطارا في الكويت، وميناء في سلطنة عُمان.

وتعرّضت ثلاث سفن على الأقل للقصف، ما رفع العدد الإجمالي للسفن التي استُهدفت منذ الأربعاء إلى ست وإلى 23 منذ بداية الحرب، بحسب وكالة “يوكمتو” البحرية البريطانية.

ويُظهر مقطع فيديو عرضته مؤسسة جمهورية إيران الإسلامية للإرسال المرئي والمسموع استهدافا إيرانيا مساء الأربعاء لناقلة نفط على مسافة نحو 50 كيلومترا من السواحل العراقية.

ويمكن في مقطع الفيديو رؤية الجزء الأمامي من ناقلة نفط ينفجر ثم تتشكل حوله كرة نار ضخمة وسط ظلام الليل، بعدما أصابه مباشرة مقذوف أُطلِق مما يبدو أنه زورق سريع تابع للبحرية الإيرانية. ويُسمع أحد الإيرانيين على متن القارب وهو يهتف “الله أكبر. ضدّ الإمبريالية الأميركية في شمال الخليج الفارسي، باسم الإمام خامنئي، وباسم الجمهورية الإسلامية في إيران، هذه المياه يملكها المدافعون عن الإسلام”.

وأعلنت السلطات العراقية مقتل أحد أفراد طاقم إحدى ناقلتَي نفط استُهدفتا بهجوم قبالة العراق، مؤكدة إنقاذ 51 آخرين.

وأعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز “كاي سي-135” في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وأصيب ستة جنود فرنسيين الخميس في “هجوم بمسيّرات في منطقة إربيل” في كردستان العراق، وفق ما أفادت هيئة الأركان العامة للجيوش الفرنسية.

وقال الجيش الإسرائيلي الخميس إنه استهدف مواقع قيادة تابعة لحزب الله في “موجات عدة من الضربات” على بيروت وجنوب لبنان، عقب تصريحات لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بأن على الحكومة اللبنانية نزع سلاح الحزب.

أما في المعسكر الأميركي، فحسم الرئيس دونالد ترامب خياره بمواصلة الحرب رغم الارتفاع الحاد في أسعار النفط، إذ شدّد على أن الأهم بالنسبة إليه من السيطرة على هذه الأسعار هو “منع إمبراطورية شريرة هي إيران، من الحصول على أسلحة نووية وتدمير الشرق الأوسط، بل والعالم بأسره”.

وقال ترامب الخميس إن الحرب على إيران تمضي “بسرعة كبيرة”، حتى مع تعهد المرشد الأعلى الإيراني الجديد الثأر في أول تصريح له.

– لم يعد لدى طهران “ما تخسره”-

وواصلت أسعار النفط ارتفاعها الحاد بفعل التصعيد وإقفال مضيف هرمز، وتجاوز هذا الارتفاع بحسب البعض نسبة 40% منذ اندلاع الحرب.

ولاحظت وكالة الطاقة الدولية أن الحرب في الشرق الأوسط تسببت في “أكبر اضطراب في إمدادات النفط في تاريخ السوق العالمية”.

وتثير هذه التطورات المخاوف بعد تصريحات للرئيس الأميركي وعد فيها بأن الأمن سيسود قريبا في مضيق هرمز.

وقال مدير الدراسات لدى “مؤسسة المتوسط للدراسات الاستراتيجية” بيار رازو في تصريح لوكالة فرانس برس “إذا كان البيت الأبيض يتخيّل أن النزاع سيتوقف عندما يقرر دونالد ترامب ذلك.. فإنهم يرتكبون خطأ ويتجاهلون دروس التاريخ”.

وأضاف أن “النظام الإيراني الذي لم يعد لديه ما يخسره، سيشن حرب استنزاف ضد الولايات المتحدة وإسرائيل لمعاقبتهما على عدوانهما”.

على الصعيد الاقتصادي، تشكّل الحرب ورطة مالية للولايات المتحدة، إذ كلّفها الأسبوع الأول من الحرب أكثر من 11 مليار دولار، بحسب ما نقلت صحيفة “نيويورك تايمز” عن مصادر برلمانية.

