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مجلس الأمن يعتمد تشكيل بعثة جديدة لحفظ السلام في الصومال

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نيويورك (رويترز) – وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة على قرار لنشر بعثة جديدة للاتحاد الأفريقي في الصومال والتي ستحل محل عملية أكبر لمكافحة الإرهاب تابعة للتكتل وذلك اعتبارا من أول يناير كانون الثاني 2025.

وتعرف القوة الجديدة ببعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وتحقيق الاستقرار في الصومال.

ودعمت موارد خارجية أمن الصومال منذ غزو إثيوبيا للبلاد في عام 2006، حين أطاحت بإدارة يقودها إسلاميون ولكنها حفزت تمردا تسبب منذ ذلك الحين في مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص.

وقالت مصادر لرويترز في يونيو حزيران إن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، أكبر ممولين لقوات الاتحاد الأفريقي في الصومال، أرادا تقليص عدد قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي بسبب المخاوف بشأن التمويل والاستدامة على المدى الطويل. وقالوا إن المفاوضات بشأن القوة الجديدة كانت معقدة.

وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت في مجلس الأمن يوم الجمعة بسبب مخاوفها بشأن التمويل. وصوتت الدول الأعضاء المتبقية في المجلس وعددها 14 لصالح القرار.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية