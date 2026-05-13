مجلس الشيوخ الأميركي يقر تعيين كيفن وارش على رأس الاحتياطي الفدرالي

أقر مجلس الشيوخ الأميركي الأربعاء تعيين كيفن وارش رئيسا جديدا لمجلس الاحتياطي الفدرالي في ظل وصول التضخم إلى أعلى مستوياته منذ ثلاث سنوات.

وصوّت مجلس الشيوخ بأغلبية 54 صوتا مقابل 45 لصالح وارش، ما ضمن تعيين مرشح الرئيس دونالد ترامب ليحل محل جيروم باول.

بعدما كان معروفا بتوجهاته الصارمة ضد التضخم، تبنى وارش آراء تتماشى مع مساعي ترامب لخفض أسعار الفائدة.

ووعد رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الجديد لولاية مدتها أربع سنوات، إحداث “تغيير جذري” في البنك الذي انتقده لكونه مسيسا أكثر من اللازم ومنفتحا للغاية بشأن كشف كواليس عملية صنع القرار.

لكن مع استمرار التضخم فوق هدف الاحتياطي الطويل الأجل البالغ 2%، وارتفاعه بسبب الحرب على إيران، فمن غير المرجح أن يقنع وارش أعضاء لجنة تحديد أسعار الفائدة في البنك بخفضها على الفور.

وقد يجعله ذلك عرضة لانتقادات الرئيس الذي شن هجوما لا هوادة فيه على باول بسبب عدم المضي قدما في خفض أسعار الفائدة.

ويتولى وارش منصبه فيما لا يزال أكبر اقتصاد في العالم يعاني صدمات اقتصادية متكررة.

وفي نيسان/أبريل، بلغ معدل التضخم السنوي أعلى مستوياته في ثلاث سنوات عند 3,8%، مدفوعا جزئيا بارتفاع أسعار النفط عقب الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وعارض معظم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ المصادقة على التعيين، مشيرين إلى تهديدات ترامب لاستقلالية البنك المركزي.

لكن خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ، قال وارش إنه “لن يكون أبدا” دمية في يد الرئيس.

