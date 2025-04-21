مجلس حكماء المسلمين ينعي البابا فرنسيس الذي “كرّس حياته للإنسانية”

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نعى مجلس حكماء المسلمين، برئاسة شيخ الأزهر الشريف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، وأعضاء المجلس “قداسة البابا فرنسيس” بابا الكنيسة الكاثوليكية، الذي توفِّي الأحد عن عمر يناهز 88 عاما، على ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأكد الأمين العام للمجلس المستشار محمد عبد السلام، أن “البابا فرنسيس كرَّس حياته في خدمة الإنسانية، ونشر قيم المحبة والحوار والتسامح والتعايش والسلام، والأخوة الإنسانية، ونصرة الضعفاء والمحتاجين، والدفاع عن اللاجئين والمهجَّرين .. فكان نموذجا متفردا، ورمزا دينيّا تاريخيّا، ترك إرثا إنسانيّا خالدا للأجيال القادمة، فقدَّم للعالم مع أخيه الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف للعالم وثيقةَ الأخوة الإنسانية التاريخية، التي تعدُّ الوثيقة الأهم في التاريخ الإنساني الحديث”.

وأعرب مجلس حكماء المسلمين عن “خالص التعازي لكبار رجال الكنيسة الكاثوليكية، والإخوة المسيحيين، وجميع محبي السلام والتَّعايش حول العالم، سائلا المولى عز وجل أن يُلهم ذويه وجميع محبيه الصبر والسلوان”.