محاولة اغتيال ترامب وحربا السودان وغزة تهيمن على جوائز بوليتزر

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هيمنت محاولة اغتيال دونالد ترامب والتداعيات الناجمة عن حربي السودان وغزة على جوائز بوليتزر التي تكافئ سنويا الإبداعات الصحافية والأدبية الأميركية والتي أعلنت عنها جامعة كولومبيا في نيويورك الإثنين.

وفاز ببوليتزر، الجائزة الأكثر شهرة في عالم الصحافة الأميركية، فريق صحيفة واشنطن بوست عن تغطيته “المستنيرة والعاجلة” لمحاولة الاغتيال التي تعرّض لها المرشّح الجمهوري للانتخابات الرئاسية آنذاك دونالد ترامب خلال تجمّع انتخابي في بنسلفانيا في 13 تمّوز/يوليو.

ويومها انتشرت صور ترامب في سائر أنحاء العالم وهو مصاب في أذنه والدم يسيل على وجهه وقبضته مرفوعة في الهواء.

وأشادت لجنة جائزة بوليتزر بـ”الرواية التفصيلية” و”التحليل المكثّف” اللذين قدّمتهما الصحيفة لمحاولة الاغتيال.

وعن فئة صحافة الخدمة العامة فازت مؤسسة بروبابليكا ببوليتزر عن تغطيتها الإعلامية لقضية الحقّ في إنهاء الحمل طوعا التي كانت محور الحملة الأميركية.

وفي أيلول/سبتمبر، غطّت بروبابليكا قضية آمبر ثورمان، الشابة البالغة من العمر 28 عاما والتي توفيت في مستشفى في جورجيا في آب/أغسطس 2022 من جراء نقص الرعاية الناجم عن القيود التي فرضتها الولاية على عمليات الإجهاض.

وعن فئة أفضل التقارير الدولية، كافأت اللجنة صحيفة نيويورك تايمز ومراسلها ديكلان والش على تغطيتهما للنزاع في السودان، وبخاصة في ما يتعلق بتجارة الذهب غير المشروعة والنزاعات المحلية.

وعن فئة “التعليق”، منحت اللجنة الشاعر الفلسطيني المتحدر من قطاع غزة مصعب أبو توهة جائزة بوليتزر عن أعمال نشرها في مجلة نيويوركر حول “المذبحة الجسدية والنفسية في غزة”.

وبلغ مصوّرون فلسطينيون من وكالة فرانس برس إلى النهائيات في فئة التصوير للأخبار العاجلة بفضل “صور قوية” تجسّد “إنسانية شعب غزة وسط الدمار والخسائر الواسعة”.

وعن هذه الفئة فاز مصوّر صحيفة نيويورك تايمز دوغ ميلز عن صوره لمحاولة اغتيال ترامب، بما في ذلك صورة لرصاصة تنطلق في الهواء بينما كان المرشح آنذاك يلقي خطابا أمام حشد من أنصاره.

غل/بم