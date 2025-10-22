محكمة العدل: إسرائيل ملزمة بالسماح بدخول المساعدات لغزة

reuters_tickers

4دقائق

من ستيفاني فان دن بيرج

لاهاي (رويترز) – أصدرت محكمة العدل الدولية، وهي أعلى هيئة قانونية بالأمم المتحدة، رأيا استشاريا يوم الأربعاء ينص على أن إسرائيل ملزمة بضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين في غزة.

وأضافت هيئة المحكمة المكونة من 11 قاضيا أن إسرائيل ملزمة بدعم جهود الإغاثة التي تقدمها الأمم المتحدة في غزة والهيئات التابعة لها، بما في ذلك وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).

وقال رئيس المحكمة القاضي يوجي إيواساوا “بصفتها قوة احتلال، فإن إسرائيل ملزمة بضمان الاحتياجات الأساسية للسكان المحليين، بما في ذلك الإمدادات الضرورية لبقائهم على قيد الحياة”.

وللآراء الاستشارية الصادرة عن المحكمة وزن قانوني وسياسي لكنها غير ملزمة ولا تملك المحكمة سلطة إنفاذ.

وأوضح الرأي، الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر كانون الأول، الحماية التي يجب على الدول توفيرها لموظفي الأمم المتحدة، ومن المتوقع أن يكون له آثار تتجاوز النزاع في غزة.

وفي رسالة على موقع إكس، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنها ترفض بشكل قاطع النتائج التي توصلت إليها المحكمة مضيفة أن “إسرائيل تفي بالكامل بالتزاماتها بموجب القانون الدولي”.

وكانت إسرائيل قد حظرت الأونروا من العمل في غزة العام الماضي، مدعية أن بعض موظفيها أعضاء في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) أو جمعيات تابعة لها.

وكررت الوزارة يوم الأربعاء مزاعمها بأن الأونروا توظف عناصر من حماس، وشددت على أنها لن تتعاون “مع منظمة موبوءة بأنشطة إرهابية”.

وخلص قضاة محكمة العدل يوم الأربعاء إلى أن إسرائيل لم تثبت ادعاءاتها بأن عددا كبيرا من موظفي الأونروا هم أعضاء في حماس.

وفي أبريل نيسان، اتهم محامو الأمم المتحدة وممثلو الفلسطينيين في محكمة العدل إسرائيل بخرق القانون الدولي برفضها السماح بدخول المساعدات إلى غزة بين شهري مارس آذار ومايو آيار.

ومنذ ذلك الحين تم السماح بإدخال بعض المساعدات الإنسانية لكن مسؤولي الأمم المتحدة يقولون إن المساعدات لا تقترب من المستوى المطلوب لتخفيف الكارثة الإنسانية.

وتسمح خطة وقف إطلاق النار المكونة من 20 نقطة التي توسطت فيها الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر بإدخال 600 شاحنة مساعدات يوميا إلى غزة. وكانت إسرائيل قد اتهمت حماس في السابق بسرقة المواد الغذائية التي يتم إدخالها إلى القطاع، وهو ما تنفيه الحركة، وقالت إن قيود المساعدات جاءت للضغط على الحركة.

وقالت الأمم المتحدة في أغسطس آب من العام الماضي إن تسعة من موظفي الأونروا ربما تورطوا في هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 مشيرة إلى أنهم تم فصلهم. وقالت إسرائيل إن قائدا آخر من حماس، أكدت الأونروا أنه أحد موظفيها، قتل في غزة في أكتوبر تشرين الأول 2024.

وفي رأي استشاري سابق صدر في 2024، خلصت محكمة العدل إلى أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني وينبغي أن ينتهي على الفور. وقالت المحكمة أيضا إن إسرائيل عليها التزامات في مجال حقوق الإنسان تجاه الفلسطينيين بسبب وضعها كقوة احتلال.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)