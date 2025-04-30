The Swiss voice in the world since 1935
تسجيل الدخول

محكمة تركية تأمر بحبس 18 من موظفي بلدية إسطنبول على ذمة المحاكمة

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

إسطنبول (رويترز) – ذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية ووسائل إعلام أخرى يوم الأربعاء أن محكمة تركية أمرت بحبس 18 موظفا في بلدية إسطنبول على ذمة المحاكمة بتهم فساد وسط حملة على المعارضة.

جاء ذلك بعد أن أمرت محكمة الشهر الماضي بحبس رئيس بلدية المدينة أكرم إمام أوغلو على ذمة المحاكمة أيضا بتهم منها الفساد ومساعدة جماعة إرهابية.

وإمام أوغلو هو المنافس السياسي الرئيسي للرئيس رجب طيب أردوغان ويتقدم عليه في بعض استطلاعات الرأي وينفي جميع التهم الموجهة إليه.

وأثار اعتقاله أكبر احتجاجات منذ نحو عقد واضطرابات اقتصادية واتهامات بتسييس القضاء. وترفض الحكومة هذه الاتهامات وتقول إن القضاء مستقل.

وقالت قناة إن.تي.في التلفزيونية إن السلطات أفرجت عن 34، من أصل 52 اعتقلتهم في مطلع الأسبوع بموجب التحقيق، لكن مع فرض قيود قضائية عليهم.

وذكرت وسائل إعلام تركية يوم السبت أن السلطات اعتقلت العشرات من موظفي بلدية إسطنبول في إطار تحقيقات تركز على إمام أوغلو، في توسيع لحملة على المعارضة بدأت أواخر العام الماضي.

ومن بين المعتقلين السكرتير العام للبلدية وكبير موظفي مكتب إمام أوغلو ورئيس ونائب رئيس إدارة المياه والصرف الصحي بالبلدية.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل الديمقراطيات المباشرة أكثر عرضة للتضليل الإعلامي؟

من المتوقع أن تؤثر موجة المعلومات المضللة بشكل خاص على الديمقراطيات المباشرة، مثل سويسرا أو العديد من الولايات الأمريكية.

شارك في الحوار
57 إعجاب
85 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: زينو زوكّاتيلّي

هل سمعت يومًا شيئًا غريبًا عن سويسرا أثار اهتمامك؟

هل هناك حكاية عن سويسرا أثارت اهتمامك؟ شاركنا وشاركينا بها، فقد نقوم بتسليط الضوء عليها في مقال قادم!

شارك في الحوار
52 إعجاب
30 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سارة إبراهيم

هل يساورك القلق بشأن التأثير البيئي للذكاء الاصطناعي؟

الأدوات الحالية للذكاء الاصطناعي تحتاج إلى كميات هائلة من الطاقة والموارد الطبيعية لتعمل. هل يؤثر ذلك على طريقة استخدامك لها؟

شارك في الحوار
7 إعجاب
15 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية