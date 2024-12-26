محكمة مغربية تدين 13 ناشطا مناهضا للتطبيع

2دقائق

الرباط (رويترز) – أصدرت محكمة مغربية يوم الخميس أحكاما بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ على 13 ناشطا مغربيا مناهضا للتطبيع، على خلفية تظاهرهم قبل أكثر من عام أمام سوق تجاري يعتبرونه داعما لإسرائيل.

وتظاهر المدانون في نوفمبر تشرين الثاني 2023 أمام السوق رافعين شعارات مناهضة للتطبيع مع إسرائيل. وشمل الحكم غرامة مالية على المدانين قدرها 2000 درهم (نحو 200 دولار).

وقالت المحكمة في سلا إن المتهمين أدينوا “بالمشاركة في تظاهرة غير مرخص لها” و”التحريض على التظاهر”.

وأصدر المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، وهي هيئة حقوقية مكونة من عدة نشطاء مغاربة، بيانا ندد فيه “بهذه المحاكمة الجائرة”، وعبر عن “تضامنه المطلق مع المناضلين الشرفاء الذين يمثلون نبض الشعب المغربي”.

ونظم حقوقيون وعدد من النشطاء المغاربة عشرات المظاهرات في مختلف المدن المغربية مع بدء الحرب على غزة منذ أكثر من عام، وحتى الأسبوع الحالي.

ووافق المغرب على تطبيع العلاقات مع إسرائيل في 10 ديسمبر كانون الأول من عام 2020 بوساطة أمريكية مقابل اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء الغربية التي تسعى جبهة البوليساريو منذ 1976 إلى انفصالها عن المغرب.