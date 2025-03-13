مخاوف من عودة الحرب إلى إقليم تيغراي الإثيوبي

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يتصاعد التوتر بين فصيلين من الحزب الحاكم في تيغراي وسط مواجهات تبعث مخاوف من عودة الحرب إلى الإقليم الواقع بشمال إثيوبيا، ولا سيما في ظل التوتر مع إريتريا المجاورة.

وناشد رئيس الإدارة الإقليمية المؤقتة الحكومة الفدرالية تقديم المساعدة في وقت يواجه نفوذه تحديا من فصيل منافس، فيما دعت سفارات أجنبية إلى “حوار مباشر” لنزع فتيل التوتر.

شهد الإقليم حربا مدمرة بين عامي 2020 و2022 أودى وفق بعض التقارير بما يصل إلى 600 ألف شخص.

وقاتلت في تلك الحرب قوات محلية ضد الحكومة الفدرالية وفصائل متحالفة معها وجنود من إريتريا.

ورغم التوصل لاتفاق سلام في تشرين الثاني/نوفمبر 2022 لم تستقر المنطقة.

وتصاعدت حدة النزاع بين الفصيلين المتناحرين في الأشهر الأخيرة على وقع تدهور العلاقات بين إريتريا وإثيوبيا عقب الاتفاق.

وعيّنت الحكومة الفدرالية السياسي المخضرم من تيغراي غيتاتشو رضا رئيسا لإدارة إقليمية مؤقتة.

لكنه واجه تحديا من حليفه السابق زعيم جبهة تحرير شعب تيغراي ديبريتسيون جبريمايكل.

والثلاثاء سيطرت القوات الموالية لديبرتسيون على أديغرات ثاني أكبر مدن تيغراي.

وقال أحد الأهالي لوكلة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن هويته إن “المدينة تشهد توترا متجددا، والسكان يخشون العودة إلى أيام الحرب”.

– “نقترب” من حرب جديدة –

أمر غيتاتشو بإيقاف ثلاثة جنرالات من “قوات دفاع تيغراي” متهما الفصيل الخصم بمحاولة “السيطرة على تيغراي بأكملها”، وذلك في مقابلة مع وكالة تيغراي للإعلام.

وتتصاعد المخاوف من أن تكون إريتريا جارة إثيوبيا ومنافستها التاريخية، تسعى للاستفادة من الوضع لإطلاق غزو.

وقال شيتيل تروونفول الأستاذ في جامعة أوسلو المتخصص في المنطقة لوكالة فرانس برس “نقترب من حرب جديدة بين إريتريا وإثيوبيا منذ السنتين الماضيتين”.

لكنه أضاف “لا نعرف العامل المفجّر” للحرب.

وأوضح أن استياء الرئيس الإريتري إسياس أفورقي من اتفاق السلام لعام 2022 وطموح رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد لإنشاء مرفأ على البحر الأحمر والاهتمام الجيوسياسي الذي تلقاه المنطقة من دول في الشرق الأوسط، ساهمت جميعها في تصاعد التوتر.

ورأى أن تلك الأسباب “جعلت الدولتان تقتربان أكثر من حرب جديدة”.

واعتبر تروونفول أن “الوضع في تيغراي قد يكون العامل المفجر” للحرب.

– تصاعد التوتر –

شهدت العلاقات بين إثيوبيا وإريتريا تقلبات حادة منذ استقلال الأخيرة عنها عام 1993.

واندلعت حرب دامية بينهما بين عامي 1998 و2000 على خلفية نزاعات إقليمية، أسفرت عن عشرات آلاف القتلى.

وقد حظي أبيي أحمج بإشادة واسعة ونال جائزة نوبل للسلام بعد توصله إلى اتفاق سلام مع إريتريا لدى توليه السلطة في 2018.

وسمحت الحكومة الإريترية بإعادة فتح الحدود لفترة وجيزة مع الدولة المعزولة التي حكمها أفورقي دون أي منافسة تُذكر منذ 1993.

لكن العلاقات عادت لتتوتر منذ نهاية حرب تيغراي في 2022.

وقالت إريتريا في شباط/فبراير إن إثيوبيا تشن “حملة مكثفة” ضدها.

وقال الجنرال تسادكان غيبريتنسا، كبير الاستراتيجيين في قوات تيغراي في إدارة غيتاتشو، في تصريحات نُشرت في وقت سابق هذا الأسبوع “قد تندلع حرب بين إثيوبيا وإريتريا في أي لحظة”.

– اشتباكات مستمرة –

من جهتها، أصدرت مجموعة من السفارات الغربية من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان والاتحاد الأوروبي بيانا قالت فيه إنه “لا عودة للعنف”.

وقالت في منشور على حساب السفارة الأميركية في منصة إكس “نحض جميع الأطراف بشدة على حماية اتفاق (2022) من خلال خفض التصعيد والانخراط في حوار عاجل”.

ودعت فرنسا في وقت سابق رعاياها في تيغراي إلى “تخزين مواد الطوارئ (الطعام والمياه والدواء وربما الوقود) وتوخي أقصى درجات الحذر”.

وحذّرت وزارة الخارجية الفرنسية من أنه “نظرا للاشتباكات الداخلية المستمرة في تيغراي وخصوصا في أديغرات والعاصمة الإقليمية ميكيلي، يُنصح رسميا بعدم التنقل في كافة أنحاء منطقة تيغراي”.

والأربعاء طلبت إدارة غيتاتشو من الحكومة الإثيوبية “تقديم المساعدة اللازمة”، وقال للصحافيين إن المساعدة المطلوبة ليست عسكرية.

ولم يصدر أي تعليق بعد عن السلطات الفدرالية في العاصمة أديس أبابا.

ديغ/غد/ح س