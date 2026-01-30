مدمرة أمريكية تزور ميناء إسرائيليا وسط تصاعد التوتر مع إيران

reuters_tickers

3دقائق

إيلات (إسرائيل) 30 يناير كانون الثاني (رويترز) – أظهرت لقطات فيديو قيام مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية بزيارة لميناء إيلات بجنوب إسرائيل على خليج العقبة اليوم الجمعة في الوقت الذي تُعزز فيه الولايات المتحدة وجودها العسكري بالشرق الأوسط وسط تصاعد التوتر مع إيران.

وظهرت في اللقطات المدمرة ديلبرت دي بلاك، إحدى ست مدمرات أمريكية موجودة حاليا في الشرق الأوسط، إلى جانب حاملة طائرات وثلاث سفن حربية أخرى.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن وصول المدمرة إلى الميناء الواقع بالقرب من الحدود الجنوبية لإسرائيل مع مصر والأردن كان مخططا له مسبقا وجاء في إطار التعاون المستمر بين الجيشين الإسرائيلي والأمريكي.

ولم يرد الجيش الإسرائيلي بعد على طلب من رويترز للتعليق. كما لم تصدر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أي تعليق حتى الآن.

*ترامب يحذر إيران ويدعوها للعودة إلى المفاوضات

يأتي نشر هذه القطعة البحرية في وقت أشار فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أنه منفتح على إجراء محادثات مع إيران، حتى مع إرسال واشنطن تعزيزات عسكرية جديدة إلى الشرق الأوسط.

وقال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية لرويترز إن الجيش لا يمكنه مناقشة التفاصيل الخاصة بالعمليات لأسباب أمنية، مضيفا أن سلامة أفراد الخدمة هي الأولوية القصوى.

وقال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث إن الجيش مستعد لتنفيذ أي مسار عمل يقرره الرئيس.

وكان ترامب حذر إيران من مواجهة إجراءات أمريكية أشد قسوة بكثير مما سبق إذا لم تعد إلى المفاوضات بشأن برنامجها النووي، بينما توعدت طهران بالرد على الولايات المتحدة وإسرائيل وحلفائهما في حالة تعرضها لهجوم.

وقال ترامب أيضا إن لدى الولايات المتحدة “أسطولا” يتجه نحو إيران، لكنه قال إنه يأمل ألا يُستخدم.

وقال رئيس هيئة الأركان العامة في إسرائيل الأسبوع الماضي إن الجيش مستعد لمجموعة من السيناريوهات ويعمل باستمرار على تحسين قدراته.

وزار قائد القيادة المركزية الأمريكية الأميرال براد كوبر إسرائيل الأسبوع الماضي في رحلة قال الجيش الإسرائيلي إنها تهدف إلى توطيد الروابط الاستراتيجية وتعزيز التعاون الدفاعي بين إسرائيل والولايات المتحدة.

(تغطية صحفية جنى شفير من دبي ورامي أيوب وبيشا ماجد من القدس – إعداد محمود رضا مراد وأيمن سعد مسلم للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)