مديرة صندوق النقد الدولي تحذر من مخاطر الذكاء الاصطناعي على النظام النقدي العالمي

afp_tickers

2دقائق

حذّرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا الأحد، من أن النظام النقدي العالمي غير مستعد لمواجهة المخاطر المتزايدة للذكاء الاصطناعي، في ظل التهديدات الطارئة التي أثارها نموذج “أنثروبيك” الجديد على الأمن السيبراني.

وجاءت تصريحات غورغييفا قبل يوم من انطلاق اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، وبعد أن عقدت الهيئات التنظيمية الأميركية الأسبوع الماضي اجتماعا طارئا مع كبار رؤساء البنوك لمناقشة نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد.

وقالت غورغييفا لبرنامج “واجه الأمة” على قناة “سي بي اس نيوز”، “لا نملك القدرة – كعالم – على حماية النظام النقدي الدولي من المخاطر السيبرانية الهائلة”.

أضافت “نحن حريصون جدا على إيلاء المزيد من الاهتمام للضوابط اللازمة لحماية الاستقرار المالي في عالم الذكاء الاصطناعي”، داعية إلى تعاون عالمي في هذا الشأن.

وأوضحت “نعم، هذه قضية نوقشت هنا في الولايات المتحدة، لكنها قضية يمكن أن تظهر بسهولة في أجزاء أخرى من العالم، ولذلك نحتاج إلى تعاون الجميع”.

وأعلنت شركة أنثروبيك في السابع من نيسان/أبريل أنها ستقيّد إطلاق نموذجها الجديد “ميثوس” بسبب المخاطر التي تشكلها قدرته غير المسبوقة على تحديد واستغلال الثغرات في كل أنظمة التشغيل والمتصفحات الرئيسية.

وأوضحت الشركة أنها تعمل مع تحالف من كبرى الشركات الأميركية لاختبار النموذج، ما أثار مخاوف الشركات الأجنبية من لا تتاح لها فرصة الاستفادة من الاستعدادات الحيوية لحماية أنظمتها.

بل/سام/ح س