مدير شركة توتال إنرجي: فرض رسوم مرور أفضل من إغلاق مضيق هرمز

أكد المدير التنفيذي لمجموعة توتال إنرجي الفرنسية الاثنين أهمية إعادة فتح مضيق هرمز بالنسبة إلى سوق النفط “حتى لو تطلب الأمر دفع رسوم”، وذلك في اليوم الأول من حصار أعلنته واشنطن على الموانئ الإيرانية.

وقال باتريك بوياني في مؤتمر عُقد في واشنطن على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي “من الواضح أن إعادة فتح مضيق هرمز وحرية الملاحة فيه، حتى لو تطلب الأمر دفع رسوم لأي طرف، أمر بالغ الأهمية لحرية السوق”.

ومنذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط إثر ضربات أميركية واسرائيلية مشتركة على إيران، أغلقت طهران بشكل شبه كامل مضيق هرمز الذي يمر عبره خُمس الانتاج العالمي للنفط والغاز الطبيعي المسال.

ومنذ ذلك الحين، لم يعبر الممر المائي الاستراتيجي لتصدير المحروقات من الخليج، سوى عدد قليل من السفن معظمها تابع لإيران.

ولفت بوياني إلى أن الحصار الإضافي الذي فرضه الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الموانئ الإيرانية ودخل حيز التنفيذ الاثنين يزيد من “انخفاض” المعروض في السوق التي تعاني أصلا نقصا في النفط.

ورأى أن ذلك يفسر الارتفاع الحاد في أسعار النفط الخام الاثنين.

وأكد عدم قانونية رسوم العبور التي فرضتها طهران في مضيق هرمز، والتي قدرها بدولار واحد للبرميل، لكنه اعتبر أن “المشكلة الحقيقية تكمن في التهديد” الذي يواجه حركة الملاحة في المضيق،أكثر من أي رسوم عبور.

وأكد أن الدول الغربية بخلاف الدول الآسيوية، تملك “احتياطات تكفي لثلاثة أشهر تقريبا” وقادرة على التخفيف من أزمة النفط.

وأضاف “لكن إذا استمرت هذه الحرب والإغلاق لأكثر من ثلاثة أشهر، فسنبدأ مواجهة مشكلات خطيرة في إمدادات بعض المنتجات مثل الكيروسين، ما سيدفعنا إلى ترشيد استخدام الطائرات، أو الديزل”.

