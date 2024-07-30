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مزيد من شركات الطيران تلغي رحلات إلى بيروت وسط التصعيد

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(رويترز) – ألغت شركتا إيجيان إيرلاينز اليونانية وكوندور الألمانية للخطوط الجوية يوم الثلاثاء رحلاتهما إلى بيروت، في أحدث قرارات من نوعها في الأيام القليلة الماضية وسط تصاعد التوترات بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية.

وقالت إيجيان إيرلاينز إنها ستعلق رحلاتها حتى يوم الخميس، بينما ألغت كوندور رحلتها يوم الثلاثاء من دوسلدورف.

وأعلنت الخطوط الجوية الفرنسية (إير فرانس) وشركات لوفتهانزا والخطوط الجوية الدولية السويسرية ويورو وينجز التابعة لمجموعة لوفتهانزا يوم الاثنين إلغاء رحلاتها.

كما أعلنت عدة شركات طيران أخرى تعليق أو إرجاء أو إلغاء بعض الرحلات، ومع ذلك أورد مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت قائمة برحلات وصول يوم الثلاثاء لطائرات شركات أخرى مثل بيجاسوس وطيران الإمارات والملكية الأردنية ومصر للطيران والخطوط الجوية الإيرانية والقطرية والاتحاد للطيران.

ويواجه لبنان خطر رد انتقامي من إسرائيل منذ أن أسفرت ضربة يوم السبت على هضبة الجولان المحتلة عن مقتل 12 طفلا وشابا. وتنفي جماعة حزب الله مسؤوليتها عن الهجوم.

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