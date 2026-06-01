مسؤول: أمريكا تدفع باتجاه خطة وقف إطلاق نار جديدة بين لبنان وإسرائيل

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أول يونيو حزيران (رويترز) – قال مسؤول أمريكي إن وزير الخارجية ماركو روبيو تحدث مع كل من الرئيس اللبناني جوزاف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن المفاوضات الدبلوماسية بين إسرائيل ولبنان.

وأوضح المسؤول يوم الأحد أن الولايات المتحدة اقترحت، كخطوة أولى، أن يوقف حزب الله جميع هجماته على إسرائيل وفي المقابل تحجم إسرائيل عن التصعيد في لبنان.

وأضاف المسؤول أن عون حاول المضي قدما بشأن هذا الاقتراح، لكن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ألقى على عاتق إسرائيل مسؤولية الامتناع عن “إطلاق النار أولا”.

(إعداد أميرة زهران للنشرة العربية )

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

