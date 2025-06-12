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مسؤول: إيران تبلغ وكالة الطاقة الذرية باعتزامها فتح موقع جديد لتخصيب اليورانيوم

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فيينا (رويترز) – قال مسؤول في الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران أبلغت الهيئة التابعة للأمم المتحدة باعتزامها فتح منشأة جديدة لتخصيب اليورانيوم ردا على إعلان مجلس محافظي الوكالة يوم الخميس أن طهران غير ممتثلة لالتزامات منع الانتشار النووي.

وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن هذه الخطوة الإيرانية تأتي ضمن عدة إجراءات مضادة.

وقال مسؤول الوكالة، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن إيران لم تُقدم أي تفاصيل إضافية مثل مكان المنشأة.

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