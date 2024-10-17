مسؤول: تركيا تعمل لتسريع شراء طائرات يوروفايتر

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أنقرة (رويترز) – قال مسؤول في وزارة الدفاع التركية يوم الخميس إن أنقرة تجري أعمالا فنية بهدف تسريع عملية شراء طائرات يوروفايتر تايفون المقاتلة.

وأوضحت تركيا العام الماضي أنها تجري محادثات مع بريطانيا وإسبانيا، وهما عضوان في كونسورتيوم يوروفايتر، لشراء طائرات التايفون رغم اعتراض ألمانيا على الفكرة. ومنذ ذلك الحين تشكو أنقرة من عدم إحراز تقدم في هذه القضية بسبب إحجام برلين.

واجتمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع المستشار الألماني أولاف شولتس الشهر الماضي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. ومن المقرر أن يلتقي شولتس وأردوغان يوم السبت في إسطنبول وسط توقعات بأن يناقشا موضوع الطائرات.

وقال المسؤول بوزارة الدفاع التركية للصحفيين “الأعمال تجري على المستوى الفني لشراء طائرات يوروفايتر تايفون. تستهدف الأعمال تسريع العملية. لم يتم وضع أي شروط في هذه الأعمال”.

ويصنع كونسورتيوم يضم ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا هذه الطائرات ويمثله شركات إيرباص وبي.إيه.إي سيستمز وليوناردو.

وتمكنت تركيا، عضو حلف شمال الأطلسي، في الآونة الأخيرة من إبرام صفقة لشراء 40 طائرة مقاتلة من طراز إف-16 و79 منظومة لتحديث طائرات إف-16 التي تحوزها حاليا من الولايات المتحدة بعد عملية تأخرت كثيرا.

وتعمل تركيا أيضا على تطوير طائرتها المقاتلة محلية الصنع “قآن”.