مسؤول: لبنان سيضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار في محادثات واشنطن

من ليلى بسام

بيروت 14 مايو أيار (رويترز) – قال مسؤول لبناني كبير إن بيروت ستطالب إسرائيل بوقف إطلاق النار في محادثات مباشرة في واشنطن اليوم الخميس، في وقت استمرت فيه تبادل الضربات بين إسرائيل وجماعة حزب الله المدعومة من إيران رغم الهدنة التي أعلنتها الولايات المتحدة الشهر الماضي.

وستشكل المحادثات بين سفيري لبنان وإسرائيل ثالث اجتماع بين الجانبين منذ تجدد القتال والاشتباكات بين حزب الله وإسرائيل في الثاني من مارس آذار. وتشارك بيروت في الاجتماع رغم اعتراضات شديدة من الجماعة.

واستمرت الحرب بين حزب الله وإسرائيل، التي نشبت بالتوازي مع حرب إيران، منذ أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إطلاق النار في 16 أبريل نيسان. وأوقفت الهدنة العمليات القتالية الكبيرة وحصرت الاشتباكات إلى حد كبير في جنوب لبنان منذ ذلك الحين.

ومن المقرر أن ينتهي أمد وقف إطلاق النار الحالي يوم الأحد.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 22 في غارات إسرائيلية أمس الأربعاء، بينهم ثمانية أطفال. وقال المسؤول اللبناني الكبير إن الوفد اللبناني سيسعى إلى “وقف لإطلاق النار تلتزم إسرائيل بتنفيذه”.

وقال الجيش الإسرائيلي إن طائرة مسيرة ملغومة أطلقتها جماعة حزب الله سقطت داخل إسرائيل قرب الحدود وأصابت عددا من المدنيين.

وأبقت إسرائيل قواتها في “منطقة أمنية” أعلنتها من جانب واحد في جنوب لبنان، وقالت إن هذا الإجراء يهدف إلى حماية شمال إسرائيل من هجمات الجماعة التي أطلقت مئات الصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل خلال الحرب.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ موجة جديدة من الهجمات على مواقع لحزب الله في جنوب لبنان اليوم الخميس. وقالت الجماعة إنها نفذت 17 هجوما على القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان أمس الأربعاء.

(شارك في التغطية سايمون لويس من واشنطن وتوم بيري من بيروت وستيفن شير من القدس وأحمد الإمام من دبي – إعداد سلمى نجم للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )