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مسؤولة أوروبية: آمل أن نتفق على رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا الثلاثاء

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بروكسل (رويترز) – قالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء إنها تأمل أن يتمكن وزراء خارجية التكتل المجتمعين اليوم في بروكسل من التوصل إلى اتفاق بشأن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا.

وذكر مسؤولون أن الوزراء يدرسون قرارا سياسيا لرفع العقوبات الاقتصادية، والإبقاء في الوقت نفسه على العقوبات المرتبطة بنظام بشار الأسد وفرض إجراءات ضد انتهاكات حقوق الإنسان.

وأضافت “من الجلي أننا نريد (توافر) الوظائف وسبل المعيشة لشعب (سوريا)، كي يصبح بلدا أكثر استقرار”.

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