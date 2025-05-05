مسؤولون: إسرائيل قد تسيطر على قطاع غزة بالكامل في هجوم موسع

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من معيان لوبيل

القدس (رويترز) – قال مسؤولون يوم الاثنين إن إسرائيل قد تسيطر على قطاع غزة وعلى المساعدات في هجوم موسع على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وافق عليه مجلس الوزراء الأمني برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الاثنين.

وذكر مسؤول إسرائيلي في مجال الدفاع أن الهجوم لن ينفذ إلا بعد ختام زيارة سيقوم بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط الأسبوع المقبل.

ويسلط هذا القرار، الذي اتخذته إسرائيل بعد تعثر جهود على مدى أسابيع للتوصل إلى وقف لإطلاق النار مع حماس، الضوء على الخطر المتمثل في استمرار الضغوط الدولية على إسرائيل بسبب الحرب، التي لا نهاية تلوح لها في الأفق، مع تراجع الدعم الشعبي لها في الداخل.

وقال متحدث باسم الحكومة للصحفيين عبر الإنترنت إن إسرائيل تستدعي جنود الاحتياط لتوسيع العمليات في غزة وليس احتلالها.

ونقلت هيئة البث العامة الإسرائيلية (راديو كان) عن مصادر مطلعة قولها إن الخطة الجديدة تدريجية وقد تستغرق شهورا، وستركز القوات في بدايتها على منطقة واحدة من القطاع.

وتسيطر إسرائيل بالفعل على ما يقرب من ثلث غزة وقامت بتهجير السكان وبناء أبراج ومراكز مراقبة على الأراضي التي أخلتها ووصفها الجيش بأنها مناطق أمنية، لكنها ستقوم بأكثر من ذلك بموجب الخطة الجديدة.

وذكر مسؤول في الحكومة الإسرائيلية أنه ستتم السيطرة أراضي قطاع غزة بالكامل ونقل السكان المدنيين جنوبا ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى حماس.

وأضاف مسؤول الدفاع أن شركات خاصة ستتولى مسؤولية توزيع المساعدات، الذي كانت تشرف عليه منظمات إغاثة دولية ووكالات الأمم المتحدة، في منطقة رفح جنوبا بمجرد بدء الهجوم.

وأحجم الجيش الإسرائيلي، الذي لم يبد طوال الحرب رغبة تذكر في احتلال غزة، عن التعليق على تصريحات المسؤولين الحكوميين والسياسيين.

واستأنفت إسرائيل العمليات البرية في غزة في مارس آذار بعد انهيار اتفاق لوقف إطلاق النار دعمته الولايات المتحدة وأوقف القتال لمدة شهرين. ومنعت منذ ذلك الحين دخول المساعدات إلى القطاع مما أثار تحذيرات من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية من أن سكان القطاع، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، يواجهون مجاعة وشيكة.

وأضاف مسؤول الدفاع أن إسرائيل ستتمسك بالمناطق الأمنية على طول غلاف غزة لأنها ضرورية لحماية التجمعات السكانية الإسرائيلية المحيطة بالقطاع.

وقال إن هناك “فرصة سانحة” أمام التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن المحتجزين في غزة خلال زيارة ترامب للمنطقة الأسبوع المقبل.

وأضاف “إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن، ستبدأ عملية ‘عربات جدعون’ بكثافة عالية ولن تتوقف حتى تتحقق كل أهدافها”.

ورفض محمود مرداوي القيادي في حماس ما وصفه بالضغوط والابتزاز.

وقال إن الحركة لن تقبل إلا اتفاقا شاملا يتضمن وقف إطلاق النار تماما والانسحاب الكامل من غزة وإعادة إعمار القطاع وإطلاق سراح الأسرى والسجناء لدى الجانبين.

وأوضح “نؤكد أن كل الضغوط والابتزازات لن تدفعنا للتخلي عن حقوقنا ومقدساتنا. المقاومة لن تتعاطى مع العرض الإسرائيلي المقدم بتاريخ 13/4 تحت التهديد والابتزاز وتتمسك بموقفها الثابت الذي يلقى قبولا شعبيا. لا صفقة إلا (صفقة) شاملة تشمل وقفا شاملا لإطلاق النار، وانسحابا كاملا من غزة، وإعادة إعمار القطاع، وإطلاق سراح كافة… الأسرى من الجانبين”.

* “احتلال”

لم تقدم إسرائيل بعد رؤية واضحة بشأن غزة بعد الحرب وعقب حملة شردت معظم سكان القطاع وجعلتهم يعتمدون على إمدادات الإغاثة التي تتناقص بسرعة منذ الحصار.

وأكد وزراء الحكومة الإسرائيلية أنه لا يمكن ترك توزيع المساعدات للمنظمات الدولية التي يتهمونها بإتاحة الفرصة لحماس للاستيلاء على الإمدادات المخصصة للسكان المدنيين.

ويدرس المسؤولون في المقابل خططا لنقل مسؤولية توزيع المساعدات لمقاولين من القطاع الخاص عبر ما وصفته الأمم المتحدة بمراكز إسرائيلية.

وقال يان إيجلاند، الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين، على موقع إكس إن إسرائيل تطالب الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية بإغلاق شبكة توزيع المساعدات التابعة لها في غزة.

وأضاف “يريدون التحكم بجميع المساعدات المقدمة للمدنيين وعسكرتها من خلال إجبارنا على توزيعها عبر مراكز حددها الجيش الإسرائيلي بمجرد موافقة الحكومة على إعادة فتح المعابر. سيتمسك المجلس النرويجي للاجئين بمبادئه الإنسانية وسيرفض مع جميع نظرائه المشاركة في هذا المخطط الجديد”.

غير أن قرار الهجوم الموسع لاقى على الفور ترحيبا من المتشددين في الحكومة الإسرائيلية، الذين لطالما طالبوا بسيطرة إسرائيلية كاملة على غزة وتهجير سكانها بشكل دائم على غرار ما طرحه ترامب في فبراير شباط بأن يجعل القطاع “ريفييرا الشرق الأوسط”.

وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش في مؤتمر عبر الإنترنت يناصر المستوطنين “سنغزو غزة أخيرا، لم نعد نخشى من كلمة ‘احتلال‘”.

لكن قدرة إسرائيل على شن عمليات عسكرية مطولة لا تزال مقيدة في ظل التهديدات التي تواجهها من الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن، والذين أطلقوا يوم الأحد صاروخا سقط بالقرب من مطار بن جوريون، وعدم استقرار سوريا المجاورة والوضع المتقلب في الضفة الغربية المحتلة.

وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير يوم الأحد إن الجيش بدأ بالفعل في إصدار عشرات الآلاف من أوامر الاستدعاء لقوات احتياط لتوسيع الحملة العسكرية في غزة.

ووفقا لراديو كان حذر زامير الحكومة من أن المساعدات لا بد أن تدخل إلى قطاع غزة في وقت قريب.

وشنت إسرائيل حملتها على غزة ردا على هجوم حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 الذي أدى وفقا لإحصاءات إسرائيلية إلى مقتل 1200 شخص واقتياد 251 رهينة إلى القطاع.

وتقول السلطات الصحية الفلسطينية إن الحملة الإسرائيلية أودت منذ بدايتها بحياة أكثر من 52 ألف فلسطيني ودمرت قطاع غزة، تاركة سكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة يعتمدون على إمدادات المساعدات التي تتناقص بسرعة منذ الحصار.

ويُعتقد أن ما يصل إلى 24 من أصل 59 رهينة لا يزالون محتجزين في غزة على قيد الحياة. وتخشى العائلات من أن يعرضهم القتال للخطر، بينما يقول منتقدون إن إسرائيل تخاطر بالانجرار إلى حرب عصابات طويلة ذات مكاسب محدودة واستراتيجية غير واضحة.

وأظهرت استطلاعات متتالية تراجعا في التأييد الشعبي للحرب بين الإسرائيليين الذين يفضل الكثير منهم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المزيد من الرهائن.