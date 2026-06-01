مسؤولون: انفجاران بسفينة شحن في الخليج قبالة العراق

أول يونيو حزيران (رويترز) – قال مسؤولون عراقيون اليوم الاثنين إن انفجارين وقعا في سفينة شحن في الخليج على بعد 40 ميلا بحريا جنوب شرقي مدينة أم قصر العراقية، ووقع أحدهما نتيجة لهجوم بطائرات مسيرة.

وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في وقت سابق أن السفينة أصيبت بقذيفة في جانبها الأيمن، مما تسبب في انفجار كبير.

وذكر مسؤولون عراقيون لرويترز أن تقييما أوليا أشار إلى أن انفجارا ثانيا وقع في السفينة ذاتها نتيجة لهجوم بطائرات مسيرة.

وقال أحد أفراد الدورية البحرية العراقية لرويترز “بينما كنا نقوم بتقييم الأضرار الناجمة عن الانفجار الأول، سمعنا صوت طائرة مسيرة تحوم في الأعلى، أعقبه انفجار قوي تسبب في اندلاع حريق في الناقلة”.

ولم يعلن أحد مسؤوليته عن الهجوم ولم تتوفر معلومات عن هوية السفينة.

(تغطية صحفية أحمد رشيد وحاتم ماهر وإيمان أبو حصيرة – إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير)

