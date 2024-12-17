مسؤول ألماني كبير يلتقي بقادة الإدارة الجديدة في سوريا ويناقش حقوق الإنسان

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برلين (رويترز) – قالت وزارة الخارجية الألمانية إن وفدا ألمانيا برئاسة مفوض البلاد للشرق الأوسط توبياس تونكل أجرى محادثات مع أحمد الشرع القائد العام لإدارة العمليات العسكرية في سوريا، وزيد العطار ممثل الشؤون الخارجية في الإدارة الجديدة في سوريا، ووزير التعليم في الحكومة الانتقالية.

وأضافت وزارة الخارجية في بيان أن الجانبين ناقشا في الاجتماع الذي عقد يوم الثلاثاء التحول السياسي في سوريا وحقوق الإنسان، وذكرت أن الوفد تحدث مع ممثلين عن المجتمع المدني ومنظمات دينية وتفقد مبنى السفارة الألمانية في دمشق.

وجاء في البيان “تركز جوهر المناقشة على التحول السياسي وتوقعاتنا فيما يتعلق بحماية الأقليات وحقوق المرأة، حتى نتمكن من رؤية تطورات سلمية في سوريا”.