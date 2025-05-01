مسؤول إيراني: محادثات أمريكا وإيران تأجلت وموعدها الجديد يتوقف على نهج واشنطن

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واشنطن (رويترز) – قال مسؤول إيراني رفيع المستوى لرويترز يوم الخميس إن الجولة الرابعة من المحادثات التي كان من المقرر عقدها في روما يوم السبت بين الولايات المتحدة وإيران تأجلت، وإن تحديد موعد جديد “يتوقف على النهج الأمريكي”.

وقال المسؤول لرويترز إن وجود “العقوبات الأمريكية على إيران أثناء المحادثات النووية لا يساعد الأطراف على حسم النزاع النووي بالدبلوماسية… الإعلان عن موعد الجولة المقبلة من المحادثات يتوقف على نهج الولايات المتحدة”.

وقالت سلطنة عمان التي توسطت في الجلسات السابقة من المحادثات الأمريكية الإيرانية يوم الخميس إن الجولة التالية من المحادثات النووية التي كان من المقرر عقدها في الثالث من مايو أيار ستتأجل “لأسباب لوجستية”.

لكن مصدرا مطلعا قال لرويترز إن الولايات المتحدة لم تؤكد قط مشاركتها في الجولة الرابعة من المحادثات في روما.

وقال المصدر إنه لم يتأكد بعد توقيت ومكان انعقاد الجولة المقبلة من المحادثات، لكن من المتوقع تأكيد ذلك في المستقبل القريب.

واتهمت إيران في وقت سابق الولايات المتحدة باتباع “سلوك متناقض” وإصدار “تصريحات استفزازية” بعد أن حذرت واشنطن طهران من عواقب دعمها للحوثيين في اليمن وفرضت عليها عقوبات جديدة تتعلق بالنفط في خضم المحادثات النووية.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية قوله إن طهران ستواصل الانخراط “بجدية وحزم” في مفاوضات مع الولايات المتحدة تستهدف تحقيق نتائج.

وعبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي هدد بمهاجمة إيران إذا فشلت الدبلوماسية عن ثقته في التوصل إلى اتفاق جديد مع الجمهورية الإسلامية قد يسد طريق طهران نحو صنع قنبلة نووية.

وأعاد ترامب تنفيذ حملة “أقصى الضغوط” على طهران منذ فبراير شباط. وكان ترامب قد انسحب من الاتفاق النووي المبرم في 2015 بين إيران وست قوى عالمية في 2018 أثناء ولايته الأولى وأعاد فرض عقوبات معرقلة لإيران.

وتجاوزت إيران بكثير القيود التي يفرضها اتفاق 2015 على تخصيب اليورانيوم منذ خروج الولايات المتحدة من الاتفاق، وتشارك الدول الأوروبية واشنطن قلقها من احتمال أن تسعى طهران إلى امتلاك قنبلة ذرية. وتقول إيران إن برنامجها سلمي.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يوم الأربعاء إن من المقرر أن تجتمع إيران وثلاث قوى أوروبية، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، في روما يوم الجمعة لتحسين العلاقات المتوترة نتيجة برنامج طهران النووي المتنازع عليه في هذا الوقت من المحادثات عالية المراهنات بين طهران وواشنطن.

وقال المسؤول الإيراني الكبير الذي تحدث إلى رويترز يوم الخميس إنه “ليس من المؤكد” بعد ما إذا كان اجتماع يوم الجمعة سيُعقد أم لا.

وفرضت واشنطن يوم الأربعاء عقوبات على كيانات اتهمتها بالتورط في تجارة غير مشروعة للنفط والبتروكيماويات الإيرانية.

وحذر وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث إيران من أنها ستواجه عواقب لدعمها الحوثيين الذين يسيطرون على شمال اليمن وشنوا هجمات على سفن في البحر الأحمر تقول الجماعة إنها تريد بها التضامن مع الفلسطينيين.

وتكثف واشنطن قصفها للحوثيين منذ منتصف مارس آذار وضربت أكثر من 1000 هدف. وتقول طهران إن الحوثيين يتصرفون بشكل مستقل.