مسؤول عسكري إسرائيلي: موقعا أصفهان ونطنز النوويان تعرضا لأضرار بالغة

reuters_tickers

1دقيقة

(رويترز) – قال مسؤول عسكري إسرائيلي يوم السبت إن موقعي أصفهان ونطنز النوويين الإيرانيين تضررا بشكل كبير جراء الغارات الإسرائيلية على المنشأتين.

وأضاف المسؤول أن إيران ستستغرق أكثر من بضعة أسابيع لإصلاح الأضرار في الموقعين.

وذكر أن الغارات قتلت أيضا تسعة علماء نوويين إيرانيين كبار.

وأشار إلى أن إسرائيل هاجمت أكثر من 150 هدفا في إيران بمئات المقذوفات، مضيفا أن الطريق الجوي إلى العاصمة الإيرانية طهران أصبح مفتوحا فعليا.