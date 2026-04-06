مسؤول كبير لرويترز: إيران تدرس مقترح السلام لكنها غير منفتحة على “وقف إطلاق نار مؤقت”
دبي 6 أبريل نيسان (رويترز) – قال مسؤول إيراني كبير لرويترز اليوم الاثنين إن الجمهورية الإسلامية لن تعيد فتح مضيق هرمز مقابل “وقف مؤقت لإطلاق النار”، مضيفا أن طهران ترى أن واشنطن ليست مستعدة لوقف إطلاق نار دائم.
وأكد المسؤول أن إيران تلقت مقترحا من باكستان لوقف إطلاق النار بأثر فوري وأنها تدرسه، مضيفا أن طهران لا تقبل بممارسة ضغوط عليها لقبول مواعيد نهائية واتخاذ قرار.
(تغطية صحفية باريسا حافظي – إعداد مروة غريب للنشرة العربية )