مسابح متنقلة للترفيه عن الأطفال وسط لهيب الصيف في مخيمات شمال سوريا

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وسط مخيم في شمال سوريا، تعلو قهقهات أطفال يقفزون داخل أحواض سباحة أحضرها متطوعون محليون، في محاولة للتخفيف من حدّة الحر ورسم الفرح على وجوه صغار نشأوا أو وُلدوا خلال سنوات الحرب.

ما أن يملأ متطوعو منظمة “ضع بسمتك” الانسانية المسابح البلاستيكية الثلاثة بالمياه، بعد تثبيتها في ساحة تتوسط خيم النازحين في قرية كفر ناصح في ريف حلب الغربي، حتى يتهافت أطفال من أعمار مختلفة للهو فيها.

وعلى وقع أغان حماسية يبثّها مكبر للصوت، يرقص الأطفال حينا ويصفقون حينا آخر ويرشون بعضهم بالماء، مبتهجين بنشاط غير مألوف في مخيمهم المتواضع الذي تحيط به حقول زراعية وأراض جرداء.

ويقول النازح محمّد عز الدين (38 عاما)، لوكالة فرانس برس بينما يراقب أطفاله الخمسة “أتمنى أن يتكرر هذا النشاط كل أسبوع.. لأنّ الجو حار والأطفال بحاجة للترفيه عن أنفسهم واللهو” بينما “يعيشون في ضغط داخل مخيم محصور”.

ويضيف “هذه أول مرة يشاهد فيها أطفالنا هذه المسابح في مخيمنا”، موضحا أنه “لم يسبق لهم أن ارتادوا المسابح، فأكثر ما يمكننا فعله هو وضعهم في وعاء بلاستيكي مملوء بالمياه” متى توفرت، للتخفيف من درجات الحرارة التي تسجل ارتفاعا ملحوظا في الصيف.

وتعاني مئات مخيمات النازحين في شمال سوريا وشمال غربها من نقص حاد في المياه، يردّه نازحون ومنظمات محلية وعاملون إنسانيون الى توقف منظمات عدة عن تقديم خدماتها، جراء تراجع تمويل الجهات المانحة.

وبحسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، يحتاج “4,1 ملايين شخص في شمال غرب سوريا يمثلون ثمانين في المئة من السكان، إلى دعم في قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة” خلال العام الحالي، لكن “هذا القطاع هو الأقلّ تمويلا”.

– “شريان الحياة” –

منذ عام ونصف العام، لم تصل إمدادات المياه مجانا الى المخيم، وفق ما يوضح قاطنوه.

وتقول حبيبة حمدوش (65 عاما) النازحة الى المخيم منذ ست سنوات “نحن كبار وصغار نريد المياه لأنها شريان الحياة.. والمخيمات عطشى”.

وبينما يشارك 15 طفلا من أحفادها في النشاط الترفيهي، تبدي السيدة امتنانها لأن “الأطفال يستمتعون بالمسابح التي تستطيع أن تجلب السعادة لهم وتخفف عنهم الحرارة” التي تلامس عتبة 45 درجة مئوية في أوقات الذروة.

وتتحسر الجدة على أطفال المخيم “المحرومين من كل شيء، فهم لا يعرفون ما هي المسابح وبعضهم لم ير مسبحا من قبل ولا يعلمون كيف يسبحون حتى”.

وتوضح أن عددا من أحفادها كانوا صغارا قبل نزوحهم من محافظة إدلب المجاورة، و”هنا في المخيم نشأوا على العطش والجوع والخيم والشمس”، مضيفة “ليفرّح الله من أفرحهم”.

تؤوي المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة السورية في إدلب ومحيطها أكثر من خمسة ملايين نسمة، الجزء الأكبر منهم نازحون، بحسب الأمم المتحدة.

ومنذ سنوات، يعتمد قاطنو المخيمات المكتظة على مساعدات غذائية وطبية ولوجستية وإمدادات مياه توفّرها منظمات محلية ودولية في ظل فقر مدقع.

ما أن ينهي الأطفال السباحة حتى يجلسون حول طاولات بلاستيكية وضعها فريق المتطوعين لتناول العصائر والفواكه بينما تعلو الابتسامة وجوههم.

ويقول أيمن أبو تيم (30 عاما) وهو المسؤول عن فريق “ضع بسمتك” لوكالة فرانس برس “هنا لا يعرفون ما هو المنتجع أو الرحلة الى المسبح، لذا جلبنا المسبح إليهم”.

ويجول المتطوعون بين المخيمات مع المسابح المتنقلة.

ويقول أبو تيم “لا يحتاج الطفل الى مساعدات فقط، هو أيضا بحاجة الى الترفيه واللعب والسباحة”، بعد 13 عاما من نزاع مدمر في البلاد، أودى بحياة أكثر من نصف مليون سوري.

ستر/لار/جك